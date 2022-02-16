Rumeli türkülerinin efsane ismi Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı! Arif Şentürk Yedikule Mezarlığı’na defnedildi!

Rumeli türkülerinin efsane ismi Arif Şentürk, dün 81 yaşında hayatını kaybetti. Arif Şentürk Zeytinburnu Seyid Nizam Camii neden ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Yedikule Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Arif Şentürk'ün cenazesine eşi Müge, kızı İnci Kılıcı, oğulları Uğur ve Ercan Şentürk, kardeşi Hacı Sabri Şentürk Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu'nun önceki şimdiki Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Medipol Başakşehir Belediye Başkanı Göksel Gümüşdağ katıldı.
Ünlü şarkıcı Arif Şentürk'ün tabutuna Türkbayrağı ve üzerine de destek verdiği Zeytinburnu Amatör Spor Kulübü Yıldızspor'un forması konuldu. Ünlü şarkıcı Şentürk sevenleri tarafından omuzlarda son yolculuğuna uğurlandı.
Rumeli türkülerinin efsane ismi Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı! Arif Şentürk Yedikule Mezarlığına defnedildi! | Video