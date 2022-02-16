Haberler Günaydın Haberleri Rumeli türkülerinin efsane ismi Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı! Arif Şentürk Yedikule Mezarlığı'na defnedildi!
Giriş Tarihi: 16.2.2022 18:35 Son Güncelleme: 16.2.2022 18:50

Rumeli türkülerinin efsane ismi Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı! Arif Şentürk Yedikule Mezarlığı'na defnedildi!

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Rumeli türkülerinin efsane ismi Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı! Arif Şentürk Yedikule Mezarlığı’na defnedildi!

Rumeli türkülerinin efsane ismi ünlü şarkıcı Arif Şentürk’ten dün hayranlarını üzen haber geldi. 81 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Arif Şentürk, sağlık durumu ağırlaşması üzerine pazar günü kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Ünlü şarkıcı hastanede hayatını kaybetti. Arif Şentürk, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Şentürk için Zeytinburnu Seyitnizam Camii'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törende oğulları Ercan ve Uğur Şentürk ile kızı İnci Kilimci taziyeleri kabul etti. İşte ayrıntılar!

Rumeli türkülerinin efsane ismi Arif Şentürk, dün 81 yaşında hayatını kaybetti. Arif Şentürk Zeytinburnu Seyid Nizam Camii neden ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Yedikule Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Arif Şentürk'ün cenazesine eşi Müge, kızı İnci Kılıcı, oğulları Uğur ve Ercan Şentürk, kardeşi Hacı Sabri Şentürk Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu'nun önceki şimdiki Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Medipol Başakşehir Belediye Başkanı Göksel Gümüşdağ katıldı.

Ünlü şarkıcı Arif Şentürk'ün tabutuna Türkbayrağı ve üzerine de destek verdiği Zeytinburnu Amatör Spor Kulübü Yıldızspor'un forması konuldu. Ünlü şarkıcı Şentürk sevenleri tarafından omuzlarda son yolculuğuna uğurlandı.

Rumeli türkülerinin efsane ismi Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı! Arif Şentürk Yedikule Mezarlığına defnedildi! | Video

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Rumeli türkülerinin efsane ismi Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı! Arif Şentürk Yedikule Mezarlığı'na defnedildi!
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