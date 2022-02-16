Rumeli türkülerinin efsane ismi Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı! Arif Şentürk Yedikule Mezarlığı’na defnedildi!

Ünlü şarkıcı Arif Şentürk'ün tabutuna Türkbayrağı ve üzerine de destek verdiği Zeytinburnu Amatör Spor Kulübü Yıldızspor'un forması konuldu. Ünlü şarkıcı Şentürk sevenleri tarafından omuzlarda son yolculuğuna uğurlandı.

Rumeli türkülerinin efsane ismi Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı! Arif Şentürk Yedikule Mezarlığına defnedildi! | Video