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Giriş Tarihi: 25.2.2022 11:06 Son Güncelleme: 25.2.2022 11:34

Mahkeme kararını verdi! Arto ve Bircan Bali'nin çirkin iddiaları Hadise’yi harekete geçirmişti…

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Mahkeme kararını verdi! Arto ve Bircan Bali’nin çirkin iddiaları Hadise’yi harekete geçirmişti…

Ünlü şarkıcı Hadise, 2009’da Eurovision yarışmasında ülkemizi temsil etmişti. Magazin programı sunucusu Bircan Bali ve Arto yayın esnasında Hadise’nin Eurovision dördüncülüğü ile ilgili çirkin iddialarda bulunmuştu. Hadise konuyla alakalı manevi tazminat davası açtı. Şarkıcı Hadise verdiği hukuk mücadelesini kazandı.

Ünlü şarkıcı Hadise 2009 yılında Eurovision yarışmasında 'Düm Tek Tek' şarkısıyla Türkiye'yi temsil etmiş ve 4. olmuştu.

Yıllar sonra tekrarda Eurovision'un gündeme gelmesiyle birlikte magazin programı sunucusu Bircan Bali olay sözler sarf etmişti.

ŞOK SÖZLER!
Bircan Bali, yayın esnasında Hadise hakkında ilginç açıklamalarda bulunmuştu.

2009 yılında Eurovision yarışmanın olduğu günlerde özel döneminin olduğunu söyleyen Bali, "Hadise'nin muayyen günüydü. Yoksa birinci olurdu" ifadelerini kullanmıştı.

Programın diğer bir sunucusu olan Arto ise Bali'nin sözlerine karşılık olarak ''İşte karşınızda Haydar Dümen" diyerek kahkaha atmıştı.

DAVA AÇTI
Kişilik hakları zedelenen ünlü şarkıcı Hadise Av. Dr. Hakan Öncel aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Arto ve Bircan Bali'nin çirkin iddialarına karşılık olarak manevi tazminat davası açtı.

TAZMİNAT ÖDEYECEKLER
Mahkeme kararını verdi. Şarkıcı Hadise'ye söylenen çirkin sözlerin kişisel haklarına saldırı oluşturduğu gerekçesiyle sunucu Bircan Bali ve Arto'nun 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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Mahkeme kararını verdi! Arto ve Bircan Bali'nin çirkin iddiaları Hadise’yi harekete geçirmişti…
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