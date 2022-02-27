Mine Mutlu’nun hayatı diziye konu olmuştu... Mine Mutlu’nun kızı davacı: Annemin sırları ortalığa saçıldı!

Filmleriyle bir döneme damgasını vuran ve 1990 yılında vefat eden Mine Mutlu'nun hayatı bir diziye konu oldu. Ancak Mutlu'nun ailesi bu durumdan rahatsızlık duydu.
İZNİMİZ OLMADAN YAPILDI
Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Mine Mutlu'nun kızı Büşra Çulha, dijital platformda yayınlanan bir dizide annesine saygısızlık yapıldığını iddia etti.
Dizide Selin Şekerci'nin annesini canlandırdığını belirten Çulha, "Annemin yaşam öyküsü ve anıları bizim iznimiz olmadan birebir kopyalanıp maddi kazanç elde edilmeye çalışılmıştır" dedi.
HATIRASINA HAKARET
Çulha, dizi yüzünden Mutlu'nun yaşadığı ve bilinmesini istemediği olayların paylaşıldığını belirtip manevi değerlere saldırıda bulunulduğunu vurguladı.
Kişinin hatırasına hakaret suçu işlendiğini de ifade eden Çulha, dizinin yayınlandığı platform ve yapım şirketi hakkında şikayette bulundu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.