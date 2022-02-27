Ünlü modacı Hakan Akkaya mahkemelik oldu! Zamda anlaşamayınca olay büyüdü!

'BASINA ÇIKIP REZİL EDERİM'

Hakkında 4 yıl hapis cezası istenen Kiraz G.'nin Akkaya'ya "Şerefsiz adam, belanı benden bulacaksın. İstersen zam yapma, seni SGK'ya şikayet ederim, maaşlarımı almadığımı söylerim. Basına çıkıp seni rezil ederim" dediği iddia edildi. İfadesine başvurulan kadın, 2.5 yıldır modacının yanında çalıştığını, emsallerine göre düşük ücret aldığını, zam isteyince müştekinin kendisine sebep uydurup işten atıldığını ve herhangi bir hakarette bulunmadığını söyledi.