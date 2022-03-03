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Giriş Tarihi: 3.3.2022

Eski manken Meral Kaplan hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Eski manken Meral Kaplan hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Eski manken Meral Kaplan’ın, boşanma davasında tanık olan Kübra Ulutaş’a tehditler savurup darp ettiği iddia edildi. “Bana dil çıkardı, tahrik etti” diyen Kaplan’a basit yaralama ve hakaret suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ
Meral Kaplan ile iş insanı Erhan Kiani, 8 yıllık evliliklerinin ardından şiddetli geçimsizlikten mahkemelik olmuş ve boşanma kararı almıştı. Kaplan, duruşmaya tanık olarak gelen Kübra Ulutaş'a saldırdı. Yüzüne vurarak darp ettiği genç kadın, yere düştü. Bu sırada Kaplan'ın ölümle tehdit ettiği tanığa sinkaflı sözler sarf ettiği de iddia edildi.



GÜVENLİK ENGELLEDİ
Olayın ardından şikayetçi olan Ulutaş, Kaplan'ın cezalandırılmasını istedi. Kaplan, Ulutaş'ın dil çıkararak kendisini kışkırttığını belirtip "Yanına gitmeye çalıştım ancak güvenlik görevlileri engelledi. Herhangi bir temasım olmadı" dedi. Hakkında basit yaralama, tehdit, hakaret suçlarından dava açılan Kaplan'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor.
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Eski manken Meral Kaplan hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
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