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Giriş Tarihi: 3.3.2022 14:15 Son Güncelleme: 3.3.2022 14:15

Son Dakika! Kolpaçino’nun sevilen oyuncusundan acı haber! Usta oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
EMİR SOMER EMİR SOMER
Son Dakika! Kolpaçino’nun sevilen oyuncusundan acı haber! Usta oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti!

Usta oyuncu Hüseyin Elmalıpınar’dan gelen haber magazin gündemine son dakika olarak düştü. Kolpaçino ve Kutsal Damacana gibi yapımlarda rol alan 51 yaşındaki ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

51 yaşındaki ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

Şişli Feriköy mezarlığı yakınlarında rahatsızlanan Hüseyin Elmalıpınar kalp krizi geçirdi. Ünlü oyuncu kaldrıldığı hastanede hayatını kaybetti.

HÜSEYİN ELMALIPINAR KİMDİR?

Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.

İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, sahnenin alaylı oyuncularındandır.

Tiyatroya Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başladı. İlk olarak Çiçek Taksi dizisi ile ekranlarda izlediğimiz oyuncu 2007 yılında yayınlanan Kutsal Damacana filminde ufak bir rol almasına rağmen unutulmayacak bir repliğe imza atarak akıllarda kalmıştır.

2009 yılında Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı oynamıştır.

2005-2007 yılları arasında yayınlanan Acı Hayat dizisinde, önce "Terzi"nin, daha sonra "Mehmet Kosovalı"nın sağ kolu olan "Numan" karakterini canlandırmanın yanı sıra bir çok dizi ve filmde rol almıştır.

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Son Dakika! Kolpaçino’nun sevilen oyuncusundan acı haber! Usta oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti!
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