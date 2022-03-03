Son Dakika! Kolpaçino’nun sevilen oyuncusundan acı haber! Usta oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti!

Tiyatroya Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başladı. İlk olarak Çiçek Taksi dizisi ile ekranlarda izlediğimiz oyuncu 2007 yılında yayınlanan Kutsal Damacana filminde ufak bir rol almasına rağmen unutulmayacak bir repliğe imza atarak akıllarda kalmıştır.