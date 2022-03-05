Ünlü fenomen çift Paris’te katakulliye geldi! Oyuncular Fırat Albayram ile eşi Ceyda Kasabalı fena dolandırıldı!

Burada bir sokak satıcısıyla karşılaşan Albayram ile Kasabalı, hayatları boyunca unutmayacakları bir olay yaşadı. Çift, elindeki toplarla şov yapan adamı bir süre izledi. Satıcı, elindeki topları bulan kişiye para vereceğini söyledi ve etrafını saran birkaç kişinin bu şekilde para kazandığını gördü. Albayram da hemen oyuna dahil olmak istedi. Toplamda 150 Euro verdi ve dakikalar içinde bu parayı kaybetti. Sonrasında çift, satıcının etrafındaki kişilerin arkadaşı olduğunu ve yaptıkları bu numarayla insanları dolandırdığını öğrendiler.