Selami Şahin ile oğlu Lider Şahin’in eski sevgilisi İrem Derici arasındaki kavga büyüyor! Açıklama gecikmedi

Ünlü şarkıcı Selami Şahin ile oğlu Lider Şahin'in eski sevgilisi İrem Derici arasındaki kavga büyüyor! Selami Şahin, Sefam Olsun adlı şarkısını bir konserinde okuyan Derici'ye ihtarname göndermişti.
Şahin, "İrem Hanım ile sorunum yok. Benim şarkılarım başkalarına da yasak" demişti. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Şahin, bu kez "Şarkılarımı benimle bir mutabakat imzalamadan kimse okuyamaz" dedi.
Derici Lider Şahin'le sevgiliyken aile bu ilişkiyi onaylamamıştı.
NELER OLMUŞTU?
Selami Şahin'in şarkıcı oğlu Lider Şahin, bir dönem İrem Derici ile yaşadığı aşk ile gündemdeydi. 2016 yılında büyük bir aşka yelken açan ikilinin ne yazık ki birlikteliği kısa sürmüştü.
Lider Şahin, İrem Derici ile ilişkisine anne Didem Şahin'in karşı çıkması nedeniyle nokta koymuştu.
Geçtiğimiz günlerde ikili yeniden karşı karşıya geldi. Selami Şahin, oğlu Lider Şahin'in eski sevgilisi olan İrem Derici'nin bir televizyon programında kendi şarkısını söylediğini duyunca çok sinirlenip Derici'ye ihtarname gönderdi.
İrem Derici'nin, Selami Şahin'in şarkılarını okuduğu tüm dakikalar hem YouTube hem de yayınlanan mecraların sitelerinden kaldırılması için de ihtarname gönderilmiş.
Son iddialara göre de yaşananlar sonrası Derici, konserleri dahil tüm repertuvarlarından Selami Şahin'e ait eserleri çıkartma kararı almış...