Seren Serengil ile Yaşar İpek davasında flaş gelişme: Seren Serengil zorla getirilecek!

Yaşar İpek savunmasında Seren Serengil ile olay tarihinde boşanma aşamasında olduğunu belirterek "Takıntılı ve hasta bir insan benden vazgeçemiyordu. Bu durumu anlayınca evi terk ettim. 41 yaşındayım. Kimseye bugüne kadar tokat atmışlığım yok. Onunla evlenmekle hata yaptım. Baktım ki canavar, boşandım. Seyhan Soylu annemle babama sosyal medya hesabından küfür etti. Kendilerini yerlerden yerlere attılar. Şeytan fikirliler. Ben olay günü bu durumu konuşmak için erkek kardeşim ve damadımızla Seyhan Soylu'nun evinin önüne gittim. Seren o evde yoktu. Zaten onunla konuşmak isteseydim onun evine giderdim. Elimde silah yoktu.