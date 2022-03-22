Haberler Günaydın Haberleri Safiye Soyman'a aldatma şoku! Safiye Soyman'ın uzatmalı sevgilisi Faik Öztürk sarışın kadınla sarmaş dolaş yakalandı!
Giriş Tarihi: 22.3.2022 11:31 Son Güncelleme: 22.3.2022 11:56

Safiye Soyman'a aldatma şoku! Safiye Soyman'ın uzatmalı sevgilisi Faik Öztürk sarışın kadınla sarmaş dolaş yakalandı!

Safiye Soyman’a aldatma şoku! Safiye Soyman’ın uzatmalı sevgilisi Faik Öztürk sarışın kadınla sarmaş dolaş yakalandı!

Faik Öztürk'ün çapkınlık gecesi! Çok uzun yıllardır birlikte olan Safiye Soyman ile Faik Öztürk'ün aşkı bitti mi? Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerde Safiye Soyman'ın yanından hiç ayırmadığı sevgilisi Faik Öztürk'ün sarışın kadınla samimi halleri olay oldu. Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre Safiye Soyman'ın sevgilisi Faik Öztürk gece boyunca sarışın kadınla samimi anlar geçirdi. Safiye Soyman'ı aldattığı iddialarına ise Faik Öztürk'ten oldukça konuşulacak bir yanıt geldi. Faik Öztürk kendisine kumpas kurulduğunu canlı yayında söyleyince Söylemezsem Olmaz programı sunucuları Bircan Bali ile Seren Serengil'i kızdırdı. İşte magazin kulislerinde yankılanan olayın ayrıntıları...

Magazin gündemi son dakika olay ile çalkalandı: Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre Safiye Soyman'ın sevgilisi Faik Öztürk sarışın bir kadınla yakalandı.

Gece boyunca sarışın kadınla samimi anlar geçiren Öztürk ise yayına bağlanarak Bircan Bali ve Seren Serengil'i kızdıran sözler söyledi.

Faik Öztürk bir mekanda sarışın kadınla sarmaş dolaş yakalandı. Faik Öztürk durumu anlatmak için Söylemezsem Olmaz canlı yayınına bağlandı. Safiye Soyman'ın sevgilisi Faik Öztürk bu iddialara verdiği yanıtla Bircan Bali ve Seren Serengil tepki gösterdi.

Faik Öztürk canlı yayına bağlanıp "Benden bunları çekip muhabir para istedi. Ben kadını tanımam etmem kadını da onlar ayarlamış zaten sonra geldiler benden para istiyorlar. Mesajları bile var. Beyaz TV muhabiri kadına 'Geçerken sarıl öp' demiş. Mesajı var. Kadın bana söyledi" iddiasında bulundu.

SÖZLERİ KIZDIRDI

Safiye Soyman'ın sevgilisi Faik Öztürk'ün sözleri Bali'yi kızdırdı. Bircan Bali "Bizi itham ediyorsunuz, bize mesajları gönderin" diyerek sinirlendi.

Faik Öztürk ise "Ben kaç yaşında adamım yalan mı söyleyeceğim? Benim başım dik. 5 tane kadın davet etti, oturdum. Salak mıyım böyle bir şeyi açıktka yapayım" dedi.

Faik Öztürk daha sonra mekanın reklamını yapan kişinin "Şunlara üç beş kuruş ver" dediğini iddia etti.

Safiye Soyman'ın uzun yıllardır birlikte olduğu ve yanından hiç ayırmadığı, birlikte programlar yaptığı hayat arkadaşı Faik Öztürk'in görüntüleri hakkında ne diyeceği merak konusu oldu.

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Safiye Soyman'a aldatma şoku! Safiye Soyman'ın uzatmalı sevgilisi Faik Öztürk sarışın kadınla sarmaş dolaş yakalandı!
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