Feryal Gülman eski eşi Kemal Gülman’a 70 milyon ödedi

Ünlü iş insanı Kemal Gülman
ile 27 yıllık eşi Feryal Gülman
'ın boşanmalarının ardından yılan hikayesine dönen mal paylaşım davalarında yeni bir gelişme yaşandı! Sosyetik çiftin 8 yıl devam eden boşanma davası, geçtiğimiz yıl sonuçlanmıştı. İki kez Yargıtay'dan dönen davada mahkeme, Feryal
Gülman'ı haklı bularak Kemal Gülman'ın 60 milyon lira ödemesine karar vermişti. İkili, mal paylaşımı konusunda bir türlü orta noktayı bulamamıştı.
MASLAK'TA 5 TAŞINMAZ
Boşanma davası devam ederken ünlü iş adamı, Maslak
'taki 5 adet taşınmaz için icra kararı almıştı. Fakat Maslak'ta açık artırma ile satılacak olan 5 adet taşınmazın Feryal Gülman'a ait olduğu ve borçlu olduğu ortaya çıkmıştı. Kemal Gülman'ın İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi
'ne başvurarak açtığı tasarruf davasının iptali görüldü. Kemal Gülman, eski eşinin kendisine yaklaşık 70 milyon lira ödediğini, alacak meselesi kalmadığını beyan ederek mahkemeye bildirdi.
BİR DAVA DAHA BİTMİŞ OLDU
Feryal Gülman'ın avukatı icra altında kalmamak için borçları ödediklerini ve Kemal Gülman'ın bir alacağının kalmadığını söyledi. Mahkeme, davada karar verilmesine yer olmadığı kanaatine vardı. Böylece Feryal-Kemal Gülman arasındaki bir dava daha bitmiş oldu.