‘Biz de bu kadar ilgi beklemiyorduk, şaşırdık’

'BERGEN'
filminin başrol
oyuncuları
Farah Zeynep
Abdullah
ve Erdal Beşikçioğlu
,
önceki
akşam görüntülendi.
Filmde Bergen'in
eşini canlandıran
Beşikçioğlu
muhabirlerin "Bergen',
4 milyondan
fazla izlendi, neler
söylemek istersiniz?"
sorusuna şöyle yanıt
verdi: "Pandemi sonrası
salonların bir
şekilde doluyor olması
çok keyif verici
bir durum. Umarım
diğer filmler
de hak ettiği karşılığı
bulur. Filmimizin
bu kadar
çok izlenmesi
bizi de şaşırttı
ama beklediğimiz bir
sonuç muydu dersek,
evet bir şeyler bekliyorduk
ama sosyal bir
harekete dönüşmesini
beklemiyorduk."
Farah Zeynep
Abdullah ise hiçbir
soruya cevap vermeden
hızlıca aracına
bindi.
'BİZİM İÇİN OLUMSUZ BİR ELEŞTİRİ DEĞİL'
BEŞİKÇİOĞLU, seyircinin Bergen'in şarkılarını Farah Zeynep Abdullah
yerine sanatçının orijinal sesinden duymak istediklerini dile getirmeleri hakkında şu yorumu yaptı: "Bu bir drama. Eğer oyuncu şarkı söyleyebiliyorsa bunu göz ardı edemezsiniz ama merak eden arkadaşlar varsa eğer tabii ki Bergen'i dinleyebilirler. Bizim oyuncumuz buna sebebiyet veriyorsa bu çok değerli bir durumdur. Bu bizim için tuhaf bir eleştiri değil."