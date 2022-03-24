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Giriş Tarihi: 24.3.2022

‘Biz de bu kadar ilgi beklemiyorduk, şaşırdık’

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
‘Biz de bu kadar ilgi beklemiyorduk, şaşırdık’
'BERGEN' filminin başrol oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu, önceki akşam görüntülendi. Filmde Bergen'in eşini canlandıran Beşikçioğlu muhabirlerin "Bergen', 4 milyondan fazla izlendi, neler söylemek istersiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Pandemi sonrası salonların bir şekilde doluyor olması çok keyif verici bir durum. Umarım diğer filmler de hak ettiği karşılığı bulur. Filmimizin bu kadar çok izlenmesi bizi de şaşırttı ama beklediğimiz bir sonuç muydu dersek, evet bir şeyler bekliyorduk ama sosyal bir harekete dönüşmesini beklemiyorduk." Farah Zeynep Abdullah ise hiçbir soruya cevap vermeden hızlıca aracına bindi.

'BİZİM İÇİN OLUMSUZ BİR ELEŞTİRİ DEĞİL'
BEŞİKÇİOĞLU, seyircinin Bergen'in şarkılarını Farah Zeynep Abdullah yerine sanatçının orijinal sesinden duymak istediklerini dile getirmeleri hakkında şu yorumu yaptı: "Bu bir drama. Eğer oyuncu şarkı söyleyebiliyorsa bunu göz ardı edemezsiniz ama merak eden arkadaşlar varsa eğer tabii ki Bergen'i dinleyebilirler. Bizim oyuncumuz buna sebebiyet veriyorsa bu çok değerli bir durumdur. Bu bizim için tuhaf bir eleştiri değil."

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‘Biz de bu kadar ilgi beklemiyorduk, şaşırdık’
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