Türk kadınının gücünü bir kez daha gördük

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 'ın himayelerinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni önceki akşam gerçekleşti. Törende girişimcilik, iş dünyası, profesyonel, akademi, enerjide örnek şirket, jüri özel ve ilham veren kadın kategorilerinde başarılı olanlara ödülleri takdim edildi. Geceye iş, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Ebru Destan gibi ünlüler, kadınlarımızın ödüllendirildiği böyle bir gecede yer almaktan ötürü çok mutlu olduklarını ifade ettiler.Kadının gücünü her fert olarak biliriz. Ama zaman zaman bu bilinç uykuya yatar, unuturuz veya beyin arkasına atarız. Bu kadınlarımızın üstün başarılarını görünce 'Vay be' diyesi geliyor insanın. Türk kadınının gücünü, yapabileceklerini, sınırını bu gecemizde bir kez daha görmüş olduk. Şaşırdım, mutlu oldum, gurur duydum kadınlarımızın yaptıklarını görünce, 'Vay be' dedim. Güzel bir akşamdı. Çok bilgilendiğimiz, kadınlarımızın hangi branşlarda ve dallarda neler yaptıklarına şahit olduğumuz bir geceydi. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum.Türk kadınının her daim enerjisiyle parlayan, parlatan, kendine hayran bırakan bir gücü var. Güçlü enerjilerle dolu, emekle, özenle hazırlanmış özel bir geceydi.Kadının kıymetine vurgu yapan, toplumsal farkındalık uyandırmak adına şahane bir organizasyon. Ben de bu kadınlardan biri olarak davet edilip, gecede yerimi aldığım için çok mutluyum.Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bakanımız Fatih Dönmez 'in ev sahipliğinde gerçekleşen gecede akademi, bilim, iş dünyası, sanat, spor, girişimcilik, TV, medya alanlarında değerli kadınlarımız ödüle layık görüldü. Orada olup o anlara şahitlik etmekten gurur duydum. Bir kadının tüm dünyayı değiştirebileceğine yürekten inananlardanım.