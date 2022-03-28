Burcu Esmersoy’un yüzündeki değişim şaşkınlık yarattı! Son hali sosyal medyaya damga vurdu

Mücevher markalarının yer aldığı mücevher fuarı geçtiğimiz gün gerçekleşti. Fuara ünlü spiker Burcu Esmersoy da katıldı. Türkiye'nin ilk kadın spor spikeri olan ve artık sadece sunucu olarak ekranda yer alan Burcu Esmersoy, yüzündeki dikkat çekici değişiklik ile şaşırttı.
Fuara katılım gösteren basın mensupları ile sohbet eden Burcu Esmersoy, "Bu kadar gösterişli bir yerde olmak çok güzel. Ben genelde altın takarım ama burada pırlantaları görünce bambaşka bir hal aldım. Işığıma ışık kattı." ifadelerini kullandı.
BURCU ESMERSOY'UN YÜZÜNE NE OLDU?
Oldukça keyifli görülen Burcu Esmersoy'un yüzündeki değişim, oldukça dikkat çekti. Ünlü sunucunun estetik yaptırıp yaptırmadığı merak konusu oldu.
İşte Burcu Esmersoy'un değişimi...
Sunucu, 2005-2008 yılları arasında İtalyan iş insanı Massimo Cusimano ile evli kalmıştı. 2018'de nikah masasına oturduğu Berk Suyabatmaz'dan ise ertesi yıl boşanmıştı.
'ORASI BOŞ GEÇEN BİR ZAMAN'
İtalya'da geçirdiği zamandan pişmanlık duyduğunu söyleyen Esmersoy, "Kızıyorum kendime. Televizyonculuğa geç başlamışım. Bir tane yurtdışı maceram oldu. Evlendik, geri geldik. Orası boş geçen bir zaman, yok yani bende" diye konuşmuştu.
Burcu Esmersoy, "İlk eşim Formula 1 seyahatlerinde falandı. Ben de Türkiye'de yaşamaya çalışıyordum. Buraya gelemediğimiz bir dönem oldu. İkinci evliliğimde de saatlerimiz uymuyordu. Ben sabahın 6'sında kalkan bir insanım. O uyuyordu. Denk gelemiyorduk" demişti.
'ANNELİĞİ DÜŞÜNDÜĞÜM ZAMANLAR OLDU'
Kız kardeşi bebek bekleyen Esmersoy "Benim de anneliği düşündüğüm zamanlar oldu ama şu an bilmiyorum" diye konuşmuştu.
Eskisi gibi sosyal medyadan evlilik teklifi almadığını belirten sunucu, "İki kere evlenmiş, boşanmış kadına kimse böyle bir teklifle gelmiyor" sözleriyle gülümsetmişti.
'VASİYETİMİ HAZIRLADIM'
Tüm yatırımını gayrimenkule yapan sunucu şimdiden vasiyetini hazırladığını da dile getirmişti.
Esmersoy, "50 yaşındayım, yarın ne olur belli olmaz. Siz vefat edersiniz mallarınız istemediğiniz insanlara da gidebilir.
Bunun için önceden vasiyetimi yaptım. Mal varlığımın bir kısmını vakıflara bağışladım, diğer kısmını da kardeşime bıraktım" demişti.