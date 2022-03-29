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Giriş Tarihi: 29.3.2022

Kral Şakir’in sürprizi var!

Kral Şakir’in sürprizi var!
Türkiye'nin popüler çocuk karakteri Kral Şakir, çocukları şimdi yeni bir maceraya davet ediyor. Ankara'da Türkiye'nin ilk çizgi film deneyim alanı yapıldı. Minikler, Kral Şakir ve arkadaşlarıyla 50 dakikada dünyayı kurtaracak, Fil Necati ile doğal içerikli çizgi film yemeklerinin tadına bakacaklar. Kral Şakir'in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu, "Bu yepyeni bir macera bizim için. Çocuklar çok severek izledikleri bir çizgi filmin içerisine girmekle kalmıyor, bir de kahramanlarla birlikte maceralar yaşıyor" dedi.
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Kral Şakir’in sürprizi var!
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