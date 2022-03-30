Gerçekler ortaya çıktı! Kemal Sunal’la anısını anlatan Cüneyt Arkın, Orhan Gencebay’ı çileden çıkarttı! Usta sanatçı açtı ağzını yumdu gözünü!

Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın, 'Benim Kahramanım Türk Halkıdır' kitabında yakın dostu Kemal Sunal'ın, bir arabesk şarkıcısından hiç hazzetmediğini ileri sürdü.
Bu arabeskçinin Orhan Gencebay olduğu iddia edildi. Kitapta anıya ise şöyle yer verildi: "Bir gün Hilton'un lobisinde oturuyoruz. Gözü bir yere takıldı.
Asansöre bindi, yukarı çıktı. Kemal Sunal, 'Bu herif gibiler ancak asansörle yükselir' dedi."
Arkın, 'İsminiz Neydi?' başlıklı bir başka bölümde yine Kemal Sunal, yine ikisinin de sevmediği arabeskçiyi yazdı.
BENİMLE NEDEN UĞRAŞIYOR?
Orhan Gencebay, kitapta yazılanlarla ilgili '2. Sayfa'ya açıklama yaptı: "Arkın'ın yazdığı, söylediği her şey yalan, Benim Kemal Sunal'la hiçbir problemim yoktu.
Çok sevdiğim, takdir ettiğim bir oyuncudur. Cüneyt, neden bana iğrenç davranıyor. Benimle neden uğraşıyor. Ben ona hiçbir şey yapmadım. Ben hayatımda kimseyi kırmadım. Ben şarkılarımı başkalarından almadım. Beni Türk halkı buralara getirdi."
KİTABI TOPLATACAĞIM
Orhan Gencebay'ın ardından konuşan Sevim Emre ise, "Avukatlarla konuştum.
Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplatacağım. Kitabın reklamını yalanlarla, iftiralarla Orhan Gencebay'ı kullanarak yapamaz" dedi.