Gerçekler ortaya çıktı! Kemal Sunal’la anısını anlatan Cüneyt Arkın, Orhan Gencebay’ı çileden çıkarttı! Usta sanatçı açtı ağzını yumdu gözünü!

Çok sevdiğim, takdir ettiğim bir oyuncudur. Cüneyt, neden bana iğrenç davranıyor. Benimle neden uğraşıyor. Ben ona hiçbir şey yapmadım. Ben hayatımda kimseyi kırmadım. Ben şarkılarımı başkalarından almadım. Beni Türk halkı buralara getirdi."

KİTABI TOPLATACAĞIM

Orhan Gencebay'ın ardından konuşan Sevim Emre ise, "Avukatlarla konuştum.