Haberler Günaydın Haberleri Gerçekler ortaya çıktı! Kemal Sunal'la anısını anlatan Cüneyt Arkın, Orhan Gencebay'ı çileden çıkarttı! Usta sanatçı açtı ağzını yumdu gözünü!
Giriş Tarihi: 30.3.2022 10:32 Son Güncelleme: 30.3.2022 10:42

Gerçekler ortaya çıktı! Kemal Sunal'la anısını anlatan Cüneyt Arkın, Orhan Gencebay'ı çileden çıkarttı! Usta sanatçı açtı ağzını yumdu gözünü!

Gerçekler ortaya çıktı! Kemal Sunal’la anısını anlatan Cüneyt Arkın, Orhan Gencebay’ı çileden çıkarttı! Usta sanatçı açtı ağzını yumdu gözünü!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın Kemal Sunal ile Orhan Gencebay hakkında ortaya attığı iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Arkın’ın iddiaları magazin kulislerini karıştırdı. Cüneyt Arkın'ın kitabındaki Kemal Sunal'ın sevmediği arabeskçinin Orhan Gencebay olduğu iddia edildi. Ancak Orhan Gencebay, Kemal Sunal ile aralarında problem olmadığını söyledi. Orhan Gencebay ile eşi Sevim Emre konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Cüneyt Arkın’ın Kemal Sunal ile ilgili iddialarının ardın Orhan Gencebay ile eşi Sevim Emre’nin yaptığı zehir zemberek açıklamalar…

Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın, 'Benim Kahramanım Türk Halkıdır' kitabında yakın dostu Kemal Sunal'ın, bir arabesk şarkıcısından hiç hazzetmediğini ileri sürdü.

Bu arabeskçinin Orhan Gencebay olduğu iddia edildi. Kitapta anıya ise şöyle yer verildi: "Bir gün Hilton'un lobisinde oturuyoruz. Gözü bir yere takıldı.

Baktım, 60 yıllık müzik birikiminin üzerine çökmüş Arap'tan yürüttüğü şarkılarla bir anda meşhur olmuş bir arabeskçi.

Asansöre bindi, yukarı çıktı. Kemal Sunal, 'Bu herif gibiler ancak asansörle yükselir' dedi."

Arkın, 'İsminiz Neydi?' başlıklı bir başka bölümde yine Kemal Sunal, yine ikisinin de sevmediği arabeskçiyi yazdı.

BENİMLE NEDEN UĞRAŞIYOR?

Orhan Gencebay, kitapta yazılanlarla ilgili '2. Sayfa'ya açıklama yaptı: "Arkın'ın yazdığı, söylediği her şey yalan, Benim Kemal Sunal'la hiçbir problemim yoktu.

Çok sevdiğim, takdir ettiğim bir oyuncudur. Cüneyt, neden bana iğrenç davranıyor. Benimle neden uğraşıyor. Ben ona hiçbir şey yapmadım. Ben hayatımda kimseyi kırmadım. Ben şarkılarımı başkalarından almadım. Beni Türk halkı buralara getirdi."

KİTABI TOPLATACAĞIM

Orhan Gencebay'ın ardından konuşan Sevim Emre ise, "Avukatlarla konuştum.

Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplatacağım. Kitabın reklamını yalanlarla, iftiralarla Orhan Gencebay'ı kullanarak yapamaz" dedi.

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Gerçekler ortaya çıktı! Kemal Sunal'la anısını anlatan Cüneyt Arkın, Orhan Gencebay'ı çileden çıkarttı! Usta sanatçı açtı ağzını yumdu gözünü!
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