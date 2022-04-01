Son buluşma taciz dehşeti! Manken Dilara Kurşun mahkemede Tufan Kılıç’la yüzleşti yaşadığı dehşeti anlattı!

'ELİMİ BİLE SÜRMEDİM'

Nitelikli cinsel saldırı, hakaret ve tehdit suçlarından dava açılan Tufan Kılıç ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Kumköy'deyken darp ettiğim ve dokunduğum şeklindeki iddiaları asılsızdır. Kendisine hiçbir şekilde elimi sürmedim, dokunmadım.