Son buluşma taciz dehşeti! Manken Dilara Kurşun mahkemede Tufan Kılıç’la yüzleşti yaşadığı dehşeti anlattı!

Manken ve model Dilara Kurşun, geçen haziran ayında Kumköy'de darp edilerek cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla eski sevgilisi Tufan Kılıç'ı ihbar etmişti. Kurşun ve eski sevgilisi Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
'ISSIZ BİR PLAJA GÖTÜRDÜ'
Kurşun "Beni Kumköy'de ıssız bir plaja götürdü. Alkol aldı. Saçlarımdan ve boynumdan tutup öpmeye çalıştı. Bir yandan üstümdeki kıyafetleri çıkarmaya çalışıyordu" dedi.
Şikayetçi ile ilişkilerimizde sıkıntılar olsa da sonrasında barışıp ilişkimize devam ettik" diye konuştu. Mahkeme, eksik belgelerin tamamlanması için davayı erteledi.