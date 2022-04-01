SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş'a tecavüz suçlaması! Genç kız konser sonrası kabusu yaşadı! "Sonra belki evleniriz, ağlama, hadi git!"

"ALKOLLÜ OLMASINDAN YARARLANARAK..."

YeniAsır'dan Fatih ŞEndil'in haberine göre; genç şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulunan B.Ö. psikolojik tedavi görürken, yakınlarının kendisine zarar vermemesi için bir saniye bile yanından ayrılmadığı öğrenildi. Hayranı olduğu Kurtuluş Kuş'la sosyal medya üzerinden iletişim kuran ve daveti üzerine Aydın'a giden 21 yaşındaki genç kız, şarkıcının alkollü olmasından yararlanarak kendisine tecavüz ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

"BAKİRE OLDUĞUMU SÖYLEYEREK YALVARDIM"

İfadesine başvurulmak üzere arandığı öğrenilen Kurtuluş Kuş'un hayatını kararttığını belirten B.Ö. "Kendisi bana sarıldığı anda bakire olduğumu söyleyerek yalvardım. Ama ellerimi zorla tutup tecavüz etti" dedi.