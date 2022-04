Keyifli iftar sofraları…

HuqqA Ramazan'ı özenle seçilmiş menüsü ve benzersiz İstanbul pnoramasıyla karşılıyor. Mekanın dört bir tarafından izlenebilen boğaz manzarası eşliğinde, iki farklı menüsüyle her kesime hitap eden HuqqA, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinin yanı sıra Osmanlı mutfağından da kesitler sunuyor.Son yılların popüler restoran zincirlerinden The Market Bosphorus, misafirlerine sorunsuz bir iftar keyfi yaşatıyor. Türk mutfağının yanında, dünya lezzetlerini de tanıtan The Market Bosphorus, Ramazan'ın olmazsa olmazı özel ürünleri de sunuyor.Ramazan Bingöl Et Lokantası, bereketli iftar sofralarında misafirlerini ağırlayabilmek için Ramazan ayı hazırlıklarını tamamladı.Mekan en lezzetli iftariyelik, soğuk başlangıçlar, ara sıcak, ana yemek, tatlı ve içecekler ile misafirlerine hizmet veriyor.HuQQabaz birbirinden güzel lezzetleriyle şenlendi. Yalı Ataköy, Vadistanbul, Taksim, Mall of İstanbul, Bahçeşehir, Levent Sapphire, Kurtköy Lens İstanbul, Sirkeci, Büyükçekmece, İzmir, Gaziantep, Elazığ ve Diyarbakır şubeleri birbirinden leziz iftar ve sahur sofralarına ev sahipliği yapıyor.Ramazan'ın gülü güllaçın yanına ana yemek olarak hünkarbeğendi, pideli köfte ve tavuk şaşlık eşlik ediyor.Yaklaşık 70 yıldır her şeyin doğalını misafirlerine sunan Sütiş, geleneksel Türk mutfağının en önemli temsilcilerinden biri olarak Ramazan ayına hazır! Yüzde 100 kendi çiftliğinden gelen sütlerle hazırlanan kahvaltılıkların yanı sıra döner, tavuklu pilav, pide çeşitleri, manda sütü ile üretilen sütlü tatlılar ve çay keyfi Emirgan Sütiş'in menüsünde yer alıyor. Ramazan klasiği haline gelen Emirgan Sütiş'te, organik ürünlerle hazırlanan kahvaltı sofraları misafirlerin vazgeçilmezi olmuş durumda.Cabbar Nişantaşı, Ramazan ayında eksiksiz bir hizmet vermek için kolları sıvadı.Geniş bir iftar menüsü oluşturan Cabbar ocakbaşı yöresel iftar lezzetlerini Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden getiriyor. İster fix menü ister A La Carte olarak misafirler hizmet alabiliyor.Ayrıca tamamen kendinize ait olan bir VIP oda ile ailenizle veya arkadaşlarınızla iftar yemekleri düzenleyebiliyorsunuz.Fransız, İspanyol ve İtalyan tariflerden ilham alarak özgün lezzetler ortaya koyan ve modernize Türk füzyon mutfağına yenilikçi bakış açısıyla katkı sağlayan The Galliard, yenilenmiş menüsü ile Ramazan ayında da misafirlerine lezzetli bir iftar keyfi sunuyor.Süleymaniye Camii'nin karşısında 1924'ten beri lezzetinden ödün vermeden hizmete devam eden Tarihi Meşhur Kurufasulyeci Ali Baba, iki yıl aradan sonra tekrar Ramazan ayında misafirleriyle iftarda buluşuyor. Kurufasulye Erzincan'dan, pirinç Gönen'den, tereyağı Sakarya'dan, kabak Adapazarı'ndan, Arnavut biberi Bilecik'ten, baharatlar ve yerli susam, tahin Gaziantep'ten, ceviz Siirt'ten geliyor.Adana ve Tarsus mutfak kültürünü, özüne bağlı kalarak modernize eden, yerli ve yabancı lezzetseverlerle buluşturan Köşebaşı, unutulmaz iftar ziyafetlerin altına bu yıl da imzasını atıyor. Geleneksel lezzetlerin yanı sıra vegan menü sunan ilk kebap restoranı olan Köşebaşı, menüsünde fırın ürünlerinden kebap çeşitlerine kadar birçok alternatif sunuyor.Küçük Çamlıca'nın huzur noktası, İstanbul'un tarihi yarımadasına hakim manzarası, lezzetli ve özenli mutfağı ile, bu Ramazan ayında da güneş Çamtepe Restoran 'O Ağacın Altı' altında batıyor. Kır bahçesinde Osmanlı şerbeti ve canlı fasıl eşliğinde iftar ve sahur programları ile bu Ramazan'da da Çamtepe'nin lezzet dolu sofralarında buluşalım.Ocakbaşı deneyimini lezzeti, tarifi ve orjinalliğiyle farklı bir anlayışla yeniden yorumlayan Ali Ocakbaşı, misafirlerine Ramazan ayı boyunca benzersiz bir iftar sofraları sunuyor. İftariyeliklerden salatalara, fındık lahmacundan ara sıcaklara, çöp şişten karışık kebap tabaklarına kadar geniş bir menü sunan restoran, geleneksel Ramazan tatlılarını da unutmuyor."Dünün mührünü bugüne taşımak" şiarıyla faaliyete geçen Nilhan Sultan Köşkü Paşalimanı, Ramazan'da da geleneklerimizi yaşatmaya devam ediyor. Üsküdar'ın en güzel konumunda yer alan Nilhan Sultan Köşkü Paşalimanı, Osmanlı dönemini modern bir şekilde yorumlanıyor.Kahramanmaraş'a özgü lezzetleri barındıran mekan Tepsi Et, hepsi doğal ve Maraş'a has lezzetler olan yemekler, iftar boyunca misafirlerini ağırlayacak. Kahvaltılık ile başlayan iftar programı, sıcacık çorba ve lahmacun ile devam ediyor. Üzeri kapalı olarak taş fırında pişen pirzolalı Eli Böğründe isimli yemek ise, tatlı öncesi denenmesi gereken yemeklerden.Anadolu Yakası'nın en lezzetli mekanlarından birisi olan Kalbur Et, ramazan ayına özel hazırlıklarını tamamladı. Metin Akdemir'in sahibi olduğu mekanda, Adana kebap, kuzu şiş ve kuzu tandır seçeneğinin olduğu iftar menüsünü, yine özel olarak hazırlanan güllaç ve alternatif tatlılar ile bitirmek mümkün.Kuka Kuruçeşme Kahvesi,zengin iftariyeliklerden çorba çeşitlerine, ara sıcaklardan salatalara, ana yemeklerden sütlü tatlılara kadar geniş bir iftar menüsü sunuyor.