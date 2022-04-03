Lerzan Mutlu’ya hapis şoku! İkili arasındaki gerilim artıyor! Hem Seren Serengil’e hem de annesi Nevin Teoman’a...

ALİŞAN'IN DÜĞÜNÜNDEN GÖNDERME

İddianamede ayrıca Lerzan Mutlu'nun şarkıcı Alişan ile Buse Varol'un düğününde çekilmiş bir fotoğrafın üzerine "ne güzel bir düğündü canlarım...bazen özleyip, storyden giden ama film rulosuna kaydettiğim.. canlı yayınlardan açıp açıp izliyorum:) sizi sevenlere de izlettirsem mi? Bir tanesinde çok ağır hakaretler var ama bütün piyasanın bildiği kafamın tasının atmasına ramak var o zaman yaparım" şeklinde iletiler paylaştığı anlatıldı.