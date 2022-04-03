Lerzan Mutlu’ya hapis şoku! İkili arasındaki gerilim artıyor! Hem Seren Serengil’e hem de annesi Nevin Teoman’a...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Lerzan Mutlu'nun 2020 yılında yaptığı çeşitli sosyal medya paylaşımlarına yer verildi. Seren Serengil ve Lerzan Mutlu arasında önceye dayalı bir husumet olduğu da iddianamede vurgulanan bir detay olarak yer aldı.
HEM SERENGİL'E HEM ANNESİNE YAZMADIĞINI BIRAKMAMIŞ
Mutlu'nun Serengil'e ait ve Serengil'le birlikte fotoğraflarını Instagram üzerinden yayınlayıp "bir video gelecek bekleyin!!! sil yalvarırım mesajlarınla birlikte!!! birazcık daha eğlen!!! şizofren!!! mitomannnnnn!!! hayal dünyasında yaşayan zavallı!!!!insanlara iyilik yapmayın!! k…. öpmen gerekirdi zavallı!!!cahilll!!! dönek!!!!" ve "Başkasıyla evliyken, çocuklarını bırakıp başka bir adama kaçan Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük "kavasakisi" ve Türkiye'de yemediği evli adam kalmayan eskinin meşhur uyuşturucu kaçakçısı ve onun zavallı :) :) :) kızı kimdir bilin bakalım???" şeklinde yorumlar yaptığı belirtildi.
ALİŞAN'IN DÜĞÜNÜNDEN GÖNDERME
İddianamede ayrıca Lerzan Mutlu'nun şarkıcı Alişan ile Buse Varol'un düğününde çekilmiş bir fotoğrafın üzerine "ne güzel bir düğündü canlarım...bazen özleyip, storyden giden ama film rulosuna kaydettiğim.. canlı yayınlardan açıp açıp izliyorum:) sizi sevenlere de izlettirsem mi? Bir tanesinde çok ağır hakaretler var ama bütün piyasanın bildiği kafamın tasının atmasına ramak var o zaman yaparım" şeklinde iletiler paylaştığı anlatıldı.
"PAYLAŞIMLAR BENİM AMA SERENGİL VE ANNESİNE DEMEDİM"
Şüpheli Lerzan Mutlu'nun savunmasında paylaşımlarının kendine ait olduğunu, paylaşımları Instagram hesabından farklı farklı günlerde yayınladığını, a o anki ruh durumuma göre içimden geldiği gibi paylaşımlar yaptığını ancak bu paylaşımlar kesinlikle Nevin Teoman ve Seren Serengil ile ilgili olmadığını söyledi.
"BİZİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ" ŞİKAYETİ
Nevin Teoman ise, "hesabından bana ve kızıma yönelik hakaret içerikli çeşitli story ve paylaşımlar yapıyor. Bu iletiler öncesinde kızımın fotoğrafını paylaşıp ismini açıkça zikrettiği paylaşımlar olduğundan iletideki anne kızın ben ve Seren olduğu yönünde şüphe yok.
Asılsız iddialarda bulunarak bizi küçük düşürdü" diyerek Lerzan Mutlu'dan şikayetçi oldu. Kızı Seren Serengil de tıpkı annesi gibi sözlerin hakaret niteliğinde olduğunu kaydederek "şikayetçiyim" dedi.
4 YIL 1 AY HAPSİ İSTENDİ
Savcılık, Lerzan Mutlu'nun göndermeler yapıp, hakaret ettiğini ve Seren Serengil'e ait fotoğraflardan muhatabının da anlaşıldığını kaydetti. Mutlu'nun herkesin görebileceği şekilde farklı zamanlarda suç işlediğinin altını çizdi.
Tarafların uzlaşamadığını da ifade eden savcılık Mutlu'nun Seren Serengil ve annesine karşı "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile zincirleme hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapsini talep etti. Taraflar önümüzdeki aylarda hakim karşısına çıkacak.