Nevra Serezli: Hayal ettiğim rolü 56 yıl sonra oynadım

A Para kanalında yayınlanan Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunduğu Biz Bize programı bu hafta da ünlü konukları ağırladı. Programın ilk bölümüne usta oyuncu Nevra Serezli ile 'Koca Dünya' adlı yeni albüm çıkaran Kubat konuk oldu. İkinci bölümde ise 15 yıl aradan sonra sahnelere dönen Demet Akbağ, rol arkadaşları Sinem Ünsal ve Burak Dakak birlikte rol aldıkları Aydınlıkevler adlı tiyatro oyununu anlattı.Albümde; 5'i yeni eser, 5'i de türkü olmak üzere 10 parça var. Koca Dünya, babamın 40 yıl öne yazdığı uzun hava... Her albümde bu uzun havaya yer vermek istiyordum, bu albüme nasip oldu.Albümde rap de olsun istedim. Fuat Ergin hastasıyım, Türk Halk Müziği'nde Musa Eroğlu nasıl dedeyse, Ergin de rap de dede. Tahmin ettiğimden çok güzel bir şey çıktı ortaya. Ozanlarımız ima ederdi, şimdi ise direkt söylem var. Anlatı dili değişti.Sadece halk müziği değil, müzik aşığı insanlarız. Tüm müzik türleriyle büyüdüm. Rahmetli babamın kafesi vardı Belçika'da. 8 yaşında 3 Büyükler isimli bir albüm vesilsiyle Anadolu Rock müziğiyle tanıştım. Barış Manço, Edip Akbayram, Cem Karaca. Anadolu ezgilerini genç kuşağa çok sesli olarak aktaran en değerli isimlerimiz.Klasik müzikle de haşır neşir oldum. Türküleri senfoniyle birleştirmeye bayılıyorum. 50 yaşımdan sonra frakımı alıp senfonik türkü konserleri vereceğim.Sahnede de coşkulu bir insanım. Hareketli türküleri de çok seviyorum. 40 bin kişiden çığlıkları duyunca kendimi onların üstesine atasım var. Ama bu cüsseyle yapmıyorum.Pandemide çok resim yaptım. Kızım Ayza ile beraber de çok resim yaptık. Ama sergi açmayı düşünmüyorum. Kızımın sesi de kulağı da iyi ama daha çok resimle ilgileniyor11 yıl sonra sahneye Ağaçlar Ayakta Ölür oyunuyla döndüm. 45 oyun oynadık ardından pandemi süreci başladı. Bir süredir oyunu yeniden sahneliyoruz ve çok büyük ilgi görüyor. 1950'lerde İspanyol bir yazar tarafından yazılmış bir babaanne hikayesi.Bu oyunu ilk izlediğim zamanı hatırlıyorum. Kolejde öğrenciydim... Macide Tanır onuyordu ve çok büyük sükse yapmıştı. Hatta ben de 1963 yılında ona mektup yazmıştım bu rolü ben de oynamak istiyorum demiştim. 2019'da oynamak nasip oldu bana. Nedim Saban bunu modern bir yapıyla sahneye koydu.Anadolu'da müthiş ilgi var. Yoruluyorum ama büyük keyif alıyorum. Yakın zamanda turnemiz var yine. En iyi yemek yenilecek yerleri arıyoruz.Bu yoğun program olmasa torun bakıyor olurdum. 4 torunum var. Onlarla bir şeyler paylaşıyor olmak müthiş bir enerji veriyor bana. Ben nenemi çok severdim, onu rol model olarak alırdım. Oyunda da nenemden yola çıktım. Torunlarım da bana nene diyor.Kızlar diskolara gitmeye başlarsa kılık değiştirip onları izlemeye devam edebilirdim. Murat'ı şapka ve gözlüklerle takip etmiştim 3 gün.Sanatçının bazı şeylerde örnek olması gerektiğine inanıyorum. Sanatçı yaratıcıdır, özgürdür, 'Hiç de mecbur değildir rol model olmaya' diyenlere de prim vermiyorum açıkçası.Bu benim ilk oyunum. Demet Akbağ ile oynuyor olmak çok heyecan vericiydi. Seçmelerde de çok heyecanlandım. İyi anlaşacağımız içime doğmuştu.9 yaşında Ezel'le başladım dizi setlerine. Çok şanslıydım, çok şey öğreneceğim insanlarla bir araya geldim.Annem ve babam Aydınlıkevler'de büyümüş. Oyunda geçen hikayeyi yaşamışlar. Çok detay vermeyeyim ama Amerikan Golf Kulübü'ne ait o topları toplamışlar. Onların camı kırılmamış ama topları çok net hatırlıyorlar. Bir dönem anneannemle ev arkadaşıydım İstanbul'da 16 yaşındayım.A PARA'DA Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunduğu Biz Bize'ye Nevra Serezli ve Kubat konuk oldu. 11 yıl sonra Ağaçlar Ayakta Ölür oyunuyla tiyatroya dönen Serezli, "1963'te Macide Tanır'ın oynadığı karaktere hayran kalmıştım. 56 yıl sonra bana da nasip oldu" dedi.Aydınlıkevler, 1975 yılının Ankara'sına götürüyor seyirciyi. Yılmaz Erdoğan ortaokulu ve liseyi Aydınlıkevler'de okumuş. Bu onun başından geçen bir hikaye.15 yıl sonra sahneye dönmek farklı bir heyecan yaratıyor. Tabii ki pek çok metin okudum ama istemedim, o kadar ara verdikten sonra döneceğim oyun yeni bir metin olsun istedim. Öyle derken 15 yıl nasıl geçmiş anlamadım. Çok açmamak lazımmış arayı onu anladım.Biz ilk provaları benim evimde yaptık. Kekler, poğaçalar, çaylar yapıp oyun çalıştık. Bence bunun sıcaklığı da kaynaşmamızı etkiledi. Oyunun samimi gelmesinde bunun da payı çok. Bu bir ekip işi. Ekip ne kadar parlarsa siz de o kadar parlarsınız.Çocukların heyecanını nasıl alırım diye, söylediklerimi yanlış anlayıp daha çok heyecan yaparlar mı diye çok düşündüm. Bu da bana ayrı bir sorumluluk yükledi.Oyunda iki farklı karakteri oynuyorum. Aslında aynı kişi ama biri hayali bir karakter.Hayal bile edemeyeceğim bir şey yaşıyorum. Demet Akbağ'ın 15 yıl sonra sahneye çıktığı oyunu izleyici olarak da kaçırmak istemezdim. Şimdi bunun bir parçası olarak bu işin içinde yer almak muhteşem bir deneyim.Ben kariyerime setlerde başladım. Çok seviyorum set ortamını da. Onun tadı başka ama tiyatrodan da büyük zevk alıyorum.Eski Foça'da büyüdüm. Tiyatro yapmak hep hayalimdi.