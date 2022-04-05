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Giriş Tarihi: 5.4.2022 11:19 Son Güncelleme: 5.4.2022 11:50

Atv'nin efsane dizisi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ekranlara dönüyor!

Atv’nin efsane dizisi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ekranlara dönüyor!

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' hayranlarına sevindiren haber! Her bölümü ile olay yaratan, izleyiciyi ekrana kilitleyen fenomen dizi EDHO geri dönüyor. Yayınlanan her bölümüyle reyting rekorları kıran efsane dizi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, Salı gününden itibaren hafta içi her gün saat 19.45’te a2 ekranlarında olacak.

Efsane dizi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' hayranlarına müjde! Atv'nin fenomen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" a2'de yeniden ekranlara geliyor!

Yayınlanan her bölümüyle reyting rekorları kıran efsane dizi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", 5 Nisan Salı gününden itibaren hafta içi her gün saat 19.45'te a2 ekranlarında olacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ilk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan, senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in birlikte kaleme aldıkları, yönetmenliğini Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan'ın yaptığı aksiyon, suç ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba yer almıştır.

EDHO 1. BÖLÜM

Hızır Çakırbeyli sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır. Devlet "bazı" gayrı meşru faaliyetleri kontrol etmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür. Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir…

Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir. Devletin Hızır Çakırbeyli'ye koltuğunu vaat ettiğini fark eden büyük patron Ünal Kaplan, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir…

Hızır Çakırbeyli'nin özel hayatı da dalgalıdır. Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı'nın hamile olduğunu eşi Meryem öğrenir ve bu çocuğun doğmasına asla izin vermeyecektir. Çakır ise iki çocuktan fazlasını istemektedir…

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Atv'nin efsane dizisi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ekranlara dönüyor!
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