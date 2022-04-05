Atv’nin efsane dizisi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ekranlara dönüyor!

Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir. Devletin Hızır Çakırbeyli'ye koltuğunu vaat ettiğini fark eden büyük patron Ünal Kaplan, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir…