Haberler Günaydın Haberleri Şarkıcı Sibel Alaş'ın 'Ramazan' rahatsızlığına tepki yağdı! "Manevi değerleri hiçe sayarak gündem olma çabası"
Giriş Tarihi: 6.4.2022 11:12 Son Güncelleme: 6.4.2022 11:38

Şarkıcı Sibel Alaş'ın 'Ramazan' rahatsızlığına tepki yağdı! "Manevi değerleri hiçe sayarak gündem olma çabası"

Şarkıcı Sibel Alaş’ın ’Ramazan’ rahatsızlığına tepki yağdı! Manevi değerleri hiçe sayarak gündem olma çabası

90'lı yıllarda söylediği şarkılarla tanınan ama uzun yıllardır ortalarda gözükmeyen şarkıcı Sibel Alaş yaptığı sosyal medya paylaşımı ile gündeme geldi. Sibel Alaş 'Ramazan' ayında çalınan davuldan rahatsız olduğunu "Neden her gece korkunç bir davul sesiyle uyanmak ve uzun süre o sese maruz kalmak zorundayım?" sözleriyle dile getirdi. Sibel Alaş'ın manevi değerlere saygısız çıkışına sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları şarkıcı Sibel Alaş'ı "Manevi değerleri hiçe sayarak gündem olma çabası" yorumlarıyla eleştirdi.

Şarkılarıyla 90'lı yılların tanınan isimlerinden olan Sibel Alaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ramazan ayında davul çalınmasından rahatsız olduğunu belirterek "Neden her gece korkunç bir davul sesiyle uyanmak ve uzun süre o sese maruz kalmak zorundayım?" dedi. Alaş'ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken şarkıcıya tepkiler yağdı.

Adam, Fem ve Bende Hüküm Sür gibi şarkılarıyla bilinen Sibel Alaş, sosyal medya hesabından Ramazan davulunun çalınmasından rahatsız olduğunu söyledi.

"NEDEN KORKUNÇ DAVUL SESİYLE UYANMAK ZORUNDAYIM"

Twitter hesabından paylaşım yapan şarkıcı, "Neden her gece korkunç bir davul sesiyle uyanmak ve uzun süre o sese maruz kalmak zorundayım? Tamam, Ramazan davulu eski bir gelenektir ama alarmımızı kurup uyanabildiğimiz bu çağda gerçekten gerekli midir? Bazı şeyler zaman içinde ve zamana uygun şekilde değişmemeli midir?" ifadelerini kullandı.

Sibel Alaş'ın çıkışına sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları şarkıcı Sibel Alaş'ı "Manevi değerleri hiçe sayarak gündem olma çabası" yorumlarıyla eleştirdi.

İşte Sibel Alaş'a gelen bazı tepkiler...

ARKADAŞINA GÖNDER
Şarkıcı Sibel Alaş'ın 'Ramazan' rahatsızlığına tepki yağdı! "Manevi değerleri hiçe sayarak gündem olma çabası"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA