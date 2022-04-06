Silahla Seyhan Soylu’nun evini basmıştı! Seren Serengil ile Yaşar İpek davasında flaş gelişme!

Bunun üzerine ben de araçtan inmeyerek onların görmeyeceği bir yere park ettim. Sanığın yanında ablasının kocasını ve tanımadığım bir şahsı gördüm. Sanığın ablasının kocasının elinde silah vardı, sanığın elinde silah görmedim. Sanık o esnada bağırıyordu, yakın mesafede olduğum için söylediklerini duyuyordum. Telefonla Seyhan'ı aradı ve tehdit etti. Zaten takıntılı ve vazgeçmeyen birisiydi. Nereye gitsem oraya geliyordu" dedi.