Semih hoca benim üçüncü okulum

"Filmler ülkelerin fotoğrafını çekiyor bence. İnsanoğlu olarak global bir köydeyiz. Bağlılık Hasan filmi de tüm dünyaya dokunuyor. O yüzden Çin'den ödül alabildik. Amerika'dan Brezilya'ya kadar geniş coğrafyaya gidebildik. İnsanın sorunu aynı, hangi coğrafyada olduğunun önemi yok. İnsanla doğa ilişkisini iyi ayarlayamazsak sonumuz felaket. Film de, doğa insan ilişkisine ayna tutuyor. İyilik adı altında büyük bencillik var. Daha fazla ürün alalım diye canlı hayatını zora sokuyoruz. Arılar, karıncalar, kuşlar gittiğinde her şey çok daha kötü olacak. Bu gerçekle yüzleştiriyor seyirciyi. Semih Kaplanoğlu tüm dünyada tanınan, sevilen bir yönetmen. Onunla çalışmak büyük bir şans. 25 senedir devlet tiyatrosundayım, 30 yıldır oyunculuk yapıyorum. Birçok şeyi çözdüğümü düşünüyordum. Semih hocayla çalışmaya başladıktan sonra öyle olmadığını gördüm. Benim için üçüncü okul gibi oldu. Çok zor, disiplinli biri. Kondisyonu olmayan hiçbir oyuncu Semih hocayla çalışamaz. Nefesinizin, aklınızın, duygularınızın açık olması lazım. Film bittiğinde mezun oldum diye hocaya sarıldım."'Kuruluş Osman'dan sonra 'Destan'da rol aldım. İkisi de dönem dizisi ama iki dönem arasında 400 sene var. Zaman kavramını biz koyuyoruz aslında. Destan'daki karakterim Kün Ata bir şifacı, töreleri aktaran bilge kişi rolündeyim. Kün, Göktürkler'de halk demek. Kün Ata da halk bilgesi anlamına geliyor. Kostümler, atlar, dekor, muhteşem bir prodüksiyonla bir anda 12. yy'a gitmiş gibi oluyorsunuz. Sette 30 civarında at var. Sahne öncesi onlarla konuşurum. Kuruluş Osman'da Akın adlı bir atım vardı. Bir gün geldiğimde yerinde duramadığını gördüm. Gittim konuşup sakinleştirdim. Bizim hislerimize en yakın varlıklar atlar. Atlar beni çok heyecanlandırıyor. O yüzden atlarla tanışmama vesile olduğu için Mehmet Bozdağ'a teşekkür ediyorum.""Hayatımda ilk defa bu kadar erken saatte canlı yayına çıkıyorum. Pandemide çok durduk. Orada ürettiklerimizi paylaşmaya gayret ediyorum.Film senaryosu yazdım. Kışa doğru sete çıkabiliriz. Müzikal girişimimiz var. İki mini albüm yapacağım. Biri mayısta diğeri sonbaharda çıkacak. Birileri bana dur diyene kadar her şeyi yapasım var.Erzincanlıyım. 80 ili dolaştım. Bir kendi memleketimde konser vermemiştim, yakın zamanda onu da yaptım. Rahatladım.Sahnede olmayı, şarkı söylemeyi çok seviyorum. Şarkının ilk cümlesini söyleyip 10 bin kişiden devamını duymak büyük haz veriyor. Yenikapı'da düzenlenen gençlik festivalindeki konserimi hiç unutamıyorum. 30 bin kişi vardı ve kendi sesimi duyamıyordum. Müthiş bir bağ bu. Beni inanılmaz duygulandırıyor.Annem öğretmendi. Diploma almamı istiyordu. Eser, Marmara Üniversitesi'ni kazandı İstanbul'a geldi. Bütün hayalleri beraber kurduk. Bir şekilde benim de İstanbul'a gelmem gerekiyordu. Puanım, antropolojiye yetti, o benim İstanbul'da kalma biletim oldu. Bitiremedim, annem hâlâ diploma bekliyor. Kemal Sunal 50'den sonra mezun oldu. Belki ben de öyle olurum.İlk şarkılarımı hep Eser ile İbrahim'e dinletirdim. Etrafımda fikirlerine güveneceğim insan çok. Şarkılarımı ilk önce Demet'e dinletiyorum. Benden daha sıkı takipçidir, yeni çıkan her şarkıyı bilir, iyi bir kulağı var.Evlilik teklifi çok fazla yayıldı. Sürprizi kalmadı. Ama olsun amacına ulaştı. Güzel bir şey organize ettim. İstediğim cevabı da aldım. İşten güçten fırsat kalırsa yaz sonu düğün yapmayı planlıyoruz. O şimdi bir diziye başladı, yazın filme girecek, benim de yaz boyu konserlerim olacak. Araya bir düğün sıkıştırmaya çalışacağız.Arabesk delisiyim, çok dinlerim, evde de sahnede de söylüyorum ama haydi bu şarkıyı bir de benden dinleyin diye bir proje yapmayacağım. Büyük konuşmayayım ama şimdilik aklımda yok öyle bir şey.""İlk tiyatro oyunum olan Hangisi Karısı, bir komedi oyunu. İlk deneyimimde İrfan Kangı'nın yönetmen olması beni çok rahatlattı. Zeynep Beşerler, Ömür Özdemir, Göktuğ Derici gibi isimler var. Önceden setlerde çalıştığım usta oyuncular, 'Tiyatro başkadır, sahne tozunu yutmak gerekir' dediklerine bir şey anlamıyordum. Tiyatro çok zor ama çok keyifli. Tiyatro yapmaktan korkmuştum. Ama o kadar hoşuma gitti ki, 'keşke daha önce yapsaymışım' dedim. Benim ilk dizimde beraber rol almıştık Şahin Bey'le. 12 sene sonra burada yeniden karşılaştık.""Söyletmeyin Beni, 2011 yılında yazdığım şarkılardan biriydi, hikâyesi olan şarkıları söylemeyi seviyorum. Kendi kliplerimi kendim çekiyorum. Öğrenmenin yaşı yok. 11. single oldu. Minimal adını verdiğim bir albüm projem var. Bu şarkı onun beşinci parçası. Ana fikri Sezen Aksu'dan geldi. Ses ve duygunun öne çıktığı, şarkıya bir enstrümanın eşlik ettiği bir konsept. Pandemi de bunu yapabilmek için fırsat oldu. 2-3 ayda bir parçaları çıkarıyoruz. Son 3-4 yıldır akustik parçalara yoğun ilgi var. Prodüksiyon yapmak çok maliyetli ve uzun zamanlar alıyor. Hıza uyum sağlamak açısından akustiğe yönelmek daha mantıklı geliyor."