Pelin Batu’nun eşinden şok sözler ‘oğlum son Hristiyan soyu sana bırakamam’

Arabada sinir krizi yaşayan eşinin babalık görevini kötüye kullanarak tehditler ettiğini iddia eden ünlü oyuncu, 'Seni ve aileni rezil edeceğim. Tüm Türkiye görecek nasıl insanlar olduğunuzu' gibi sözlerle kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini ve suç işlediğin ileri sürdü. Batu, koruma kararına rağmen kendisine mesaj atan eşinin tazyik hapsine çarptırılmasını istedi.