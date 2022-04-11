Pelin Batu’nun eşinden şok sözler ‘oğlum son Hristiyan soyu sana bırakamam’

Ünlü oyuncu, şair ve tarihçi Pelin Batu ile kalp ve damar cerrahı Dr. Macit Bitargil, İtalya'nın başkenti Roma'da 2018 yılında evlendi. Çiftin bir süre sonra çocukları oldu. Geçtiğimiz aylarda ikili arasında anlaşmazlık başladı. İddiaya göre Cerrah Bitargil, eşi Pekin Batu'ya tehdit ve hakaretler savurmaya ardından şiddet uygulamaya başladı. Bunun üzerine çift, evlerini ayırdı ve ayrı yaşamaya başladı.
KORUMA KARARI ALDIRDI
İkili yaşadıkları kötü günler sonrası çocukları için yeniden bir araya gelmeye karar verdi. Çift geçtiğimiz günlerde buluştuğunda yine iddiaya göre Mecit Bitargil, eşine çocuğunun yanında küfürler etmeye başladı. Ardından darp etmeye çalıştı. Batu, çocuğunun gözleri önünde yaşadığı travma sonrası İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak eşine karşı koruma kararı aldırdı.
BU ÇOCUK SON HRİSTİYAN
Ünlü oyuncu yaşadıkları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak eşini ihbar etti. Boşanma sürecine girdiği eşiyle çocuğunu bir araya getirmek için buluştukları 17 Mart günü eşinin kendisine, 'Madem boşanmak istiyorsun çık git. En eski Hristiyan soyundan 30 tane adam var. Bu çocuk son temsilci. Sana bırakamam' gibi sözler sarf ederek kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü.
Arabada sinir krizi yaşayan eşinin babalık görevini kötüye kullanarak tehditler ettiğini iddia eden ünlü oyuncu, 'Seni ve aileni rezil edeceğim. Tüm Türkiye görecek nasıl insanlar olduğunuzu' gibi sözlerle kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini ve suç işlediğin ileri sürdü. Batu, koruma kararına rağmen kendisine mesaj atan eşinin tazyik hapsine çarptırılmasını istedi.