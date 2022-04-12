Yargıdan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya’ya şok karar

MAGAZİN muhabirleri ile ünlüler arasında yıllardır tartışma konusu olan "Özel hayat nerede başlar, nerede biter?" polemiğinde yeni gelişme! Cem Yılmaz, yazlığında eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile havuzdayken görüntülenmişti. Komedyen, bahçesinin içini gözetleyen ve izinsiz görüntü alan gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulundu.YILMAZ, dilekçesinde evinin uzak, bahçesinin ise ağaçlarla kaplı olduğunu belirtip kendisini görüntüleyenlerin düzenek kurarak, objektifle özel hayatını görüntülediğini belirtmişti. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince Cem Yılmaz'ın Bodrum'daki evinde incelemeler yapıldı.EVİN havuzunun etraftan çıplak gözle görülebilmesine imkan olduğuna dair rapor verildi. Savcılık, bu rapora dayanarak Yılmaz'ın özel hayatının ihlal edilmediği, evin mahrem alanına girilmediği ve her ne kadar bahçe konutun bir parçası olsa da içerinin çıplak gözle görülebildiğini, çekilen fotoğrafların suç teşkil etmediğini belirterek takipsizlik kararı verdi.