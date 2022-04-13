Uzun süredir ortalarda görünmeyen Gupse Özay, geçtiğimiz haftalarda Ege Üniversitesi'nin öğrenci kulübünde gençlerle bir araya geldi. Özay, hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Ünlü oyuncu kendisinden şöyle bahsetti: "Güneş enerjisiyle çalışıyorum, kapalı havaları hiç sevmem. Sabah 7.30'da kalkarım, kuş seslerini duyarım. Pozitif enerjiyle çalışıyorum bu nedenle pandeminin ilk başlarında hiç komedi yapamadım. Kaygılı bir tipim, TV'yi kapatıp ne olacaksa olsun diyemem. Uzun bir süre ne olacak durumumuz dedim bir şeyler karaladım ama yeltenemedim.Ne dizi ne de sinema hiçbir şey yapmıyorum. Hem nadastayım hem de analiz yapıyorum." Sinema sektörüne dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Özay, "Deliha'yı hatırı sayılır bir kesim sıcak buldu, amacım da buydu. Dizilerden sonra direkt sinema yapınca bir risk de almış oldum. Çünkü yapımcı para yatırıyor ve kaç bilet satıldığıyla ilgileniliyor. Bu nedenle biraz stres yapmıştım ama, iyi ki yapmışım" dedi.Başarılı oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Erkeklerle çalışmanın daha çok başarı getirdiğine inanan yapımcılar vardı. Bu önyargıları kırmak zordu. Seyirciyi de yapımcıyı da ikna etmek zor. Eski projelerde kadınlar erkeğin hikayelerine hizmet ediyordu, artık o geçti. Kadınların artık acıması yok. Çok hoşuma gidiyor."KENDİSİNEgelen eleştirilere karşı hassas olduğundan bahseden Özay, "Eleştirileri duymayacağım bundan etkilenmeyeceğim diyen insan yoktur. Önemli olan hızlı bir şekilde o ruh halinden çıkmak. Negatiften çok etkilenen biriyim. Bazen çok haklı eleştiriler oluyor, 'Bunu nasıl kaçırmışım?' diyorum. O gün bunu düşüyorum ama ertesi gün yola devam ediyorum. Eleştiren kişiye de bakıyorum. Onun psikolojisini çözmeye çalışıyorum. Bazen bakıyorum bu problemli bir kişi o yüzden bu yorumu yapmış diyorum. Bazen de ne kadar akıllı biriymiş akıllıca bir yorum yapmış diyebiliyorum" dedi.