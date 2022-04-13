Uzun süredir ortalıklarda gözükmeyen Gupse Özay samimi açıklamalar yaptı! ‘Kadınların artık acıması yok’

BAZEN ELEŞTİRİLERE HAK VERİYORUM

Kendisine gelen eleştirilere karşı hassas olduğundan bahseden Özay, "Eleştirileri duymayacağım bundan etkilenmeyeceğim diyen insan yoktur. Önemli olan hızlı bir şekilde o ruh halinden çıkmak. Negatiften çok etkilenen biriyim. Bazen çok haklı eleştiriler oluyor, 'Bunu nasıl kaçırmışım?' diyorum. O gün bunu düşüyorum ama ertesi gün yola devam ediyorum. Eleştiren kişiye de bakıyorum. Onun psikolojisini çözmeye çalışıyorum. Bazen bakıyorum bu problemli bir kişi o yüzden bu yorumu yapmış diyorum. Bazen de ne kadar akıllı biriymiş akıllıca bir yorum yapmış diyebiliyorum" dedi.