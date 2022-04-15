Seren Serengil’in yatında bir gece geçirmenin bedeli…‘Seren’ boş durmayacak

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil de önceki yaz yat sahibi ünlüler kervanına katılmıştı.
Deniz tatilini çok seven ve her yıl yat kiralayan Serengil, sonunda iki yıl önce 2.5 milyon lira verip 21 metrelik bir yat satın almıştı.
Siteye baktığımda, 'Seren'de bir gece tatil yapmamın bedelinin 23 bin lira olduğunu gördüm. Bu fiyata akaryakıt da dahilmiş.
Yazlık kiralarının ve otel fiyatlarının fırladığı dönemde, 6 kişinin tatil yapabileceği lüks bir yat için Serengil bence insaflı bir fiyat belirlemiş.
Üstelik Seren Serengil'in yatında tatil yapmak isteyecek binlerce kişi olacağı gerçeği ortadayken…