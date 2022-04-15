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Giriş Tarihi: 15.4.2022 07:23 Son Güncelleme: 15.4.2022 07:31

Seren Serengil’in yatında bir gece geçirmenin bedeli…‘Seren’ boş durmayacak

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Seren Serengil’in yatında bir gece geçirmenin bedeli…‘Seren’ boş durmayacak

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil de önceki yaz yat sahibi ünlüler kervanına katılmıştı. Deniz tatilini çok seven ve her yıl yat kiralayan Seren Serengil, sonunda iki yıl önce 2.5 milyon lira verip 21 metrelik bir yat satın almıştı. Ünlü şarkıcının, Marmaris Bozburun'da demirli 'Seren' adlı 6 kişilik lüks yatını kullanmadığı zamanlarda boş durmasın diye lüks villa ve yat kiralayan bir sitede ilana verdi. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Seren Serengil’i kaleme aldı. İşte o yazı…

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil de önceki yaz yat sahibi ünlüler kervanına katılmıştı.

Deniz tatilini çok seven ve her yıl yat kiralayan Serengil, sonunda iki yıl önce 2.5 milyon lira verip 21 metrelik bir yat satın almıştı.

Ünlü şarkıcının, Marmaris Bozburun'da demirli 'Seren' adlı 6 kişilik lüks yatını kullanmadığı zamanlarda boş durmasın diye lüks villa ve yat kiralayan bir sitede ilana verdiğini öğrendim.

Siteye baktığımda, 'Seren'de bir gece tatil yapmamın bedelinin 23 bin lira olduğunu gördüm. Bu fiyata akaryakıt da dahilmiş.

Yazlık kiralarının ve otel fiyatlarının fırladığı dönemde, 6 kişinin tatil yapabileceği lüks bir yat için Serengil bence insaflı bir fiyat belirlemiş.

Üstelik Seren Serengil'in yatında tatil yapmak isteyecek binlerce kişi olacağı gerçeği ortadayken…

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Seren Serengil’in yatında bir gece geçirmenin bedeli…‘Seren’ boş durmayacak
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