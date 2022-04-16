‘4 saat uğraştırdı, paramızı ödemeden kaçtı’

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ın Ataşehir'de gittiği bir kuaförden aldığı hizmet sonrası "Ödemeyi annem yapacak" diyerek kaçtığı iddia edildi. Küçükbalçık'ın koşar adımlarla kuaförden ayrıldığı anlar kameralara yansıdı.Kibariye, 12 Nisan günü kuaförü arayarak "Kaynaklarımı söktüreceğim, kızım da gelecek" diyerek randevu aldı. Ertesi gün radevuya yalnız giden şarkıcının kızı, iddiaya göre saçlarını boyatıp bakım yaptırdıktan sonra parasını ödemeden ayrılmak istedi. İş yeri sahibi Fuat Danış'ın "Ödemeyi yapmadan sizi bırakmam" demesi üzerine sanatçının kızı topu annesine atıp kaçtı. Olayların büyümesi üzerine, Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık kuaförü aradı. Danış, "Olay, yargıya yansıyınca, haberlere çıkınca, dün Ali Bey bizi aradı. Yanlış anlaşılma olduğunu, ödemeyi yapmak istediğini söyledi. Arkadaşlar 4 saat uğraşmışlar. Yakıştıramadım" diye konuştu.