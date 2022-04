İkizlerine kavuşmak için gün sayan Seray Sever hamilelik sürecini anlattı! ‘Çocuklarımı çiftlikte büyüteceğim’

- Bütünsel tıp yöntemine giriş yaptın...

- Her beden özel ve genetik kodu farklı. Mustafa hoca doğal yollarla bedenimi sağlamlaştırdı... Ondan sonra çekimler bitti, tüp bebek denemeye döndüm. Sonra Murat Emanetoğlu hocayla yola çıktık ve ilk denememde hamile kaldım. Annem benim 48 yaşında hamile kalmış. Bu nedenle 48 yaş önemliydi benim için. Ve Allah duydu sesimi.

YAŞASA TORUNLARINI KUCAĞINA ALACAKTI

- Haberi aldığında neler hissettin?

- Bir şey hissedemiyorsun, normal bir gebelik gibi değil işler orada. Önce gidiyorsun, testler yapılıyor. Kese göründü mü, kalp atışı var mı, üç ay geçsin düşmesin, her gün, her ay, binbir dua, binbir adak... Şu an hamileyim, çocuğum olacak heyecanını yaşıyorum. 32 haftayı geçtim rahat ettim ama hâlâ son güne kadar onları tutmak istiyorum. Şu an onlarla iletişimde olduğumu hissediyorum.