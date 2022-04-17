İkizlerine kavuşmak için gün sayan Seray Sever hamilelik sürecini anlattı! ‘Çocuklarımı çiftlikte büyüteceğim’

- Kadınlara yaşı sorulmaz ama bu durumda sormak zorundayım... Çünkü bize hamileliğe giden sürecini anlatacaksın ve ileri yaşta bebek isteyen kişiye de ilham olacaksın belki...

- 48 yaşımda hamile kaldım. 49'da doğuracağım inşallah. Ama bir anda hamile kalamadım elbette. Eşimle tanıştığım gün çocuk istedim. Yani sekiz sene önce. Dört yıldır evliyiz. Benim çocuk merakım vardı, o çok meraklı değildi... 'Sen nasıl istersen' diyordu. 2018'de evlendik ve çocuk konusuna giriştik. Ama ne girişme... Sekiz deneme falan yaptık. Baktık olmuyor. Yumurta rezervlerim iyi, sorun yok ama olmuyordu. Orada vücudum çok yoruldu. Ve hormonlar insanın dengesini çok bozuyor. Başka bir yolu olmalı diye araştırmalar yaptım. O sırada televizyon çekimlerim de başladı. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle bütünsel tıp doktoru Mustafa Yaşar hocaya gittim.