Ünlü oyuncu Celil Nalçakan: Bir kez sete geç kaldım üç hafta özür diledim

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, şu sıralar atv ekranlarında rol aldığı 'Kardeşlerim' dizisiyle adından söz ettiriyor. Dizide kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden ve istekleri için herkesi karşısına alabilecek güçte biri olan 'Akif'i canlandıran ünlü oyuncu, aynı zamanda esprili ve eğlenceli karakteriyle tüm izleyicilerin gönlüne taht kurdu.Oyunculuğa 2006 yılında atv'de yayınlanan ve o dönem reyting rekorları kıran 'Sıla' dizisiyle başlayan Nalçakan, 'Bitmeyen Şarkı' dizisinde canlandırdığı karakterle ciddi bir hayran kitlesine ulaştı. Her rolüne kendisinden bir şeyler katan ve esprili kişiliğiyle ön plana çıkan oyuncunun ilginç bir hayat hikayesi var.Oyuncu olmadan önce başka meslekleri de denediğini belirten Nalçakan, şöyle konuşuyor: "Ülkenin en iyi Ayvalık tostunu ben yapabilirim. Çünkü 6 sene Ayvalık'ta tostçuda çalıştım.Bir tabak nasıl yıkanır, mayonez nasıl yapılır hepsini bilirim. Ardından sahneye çıkmaya başladım." Her yaz yoğun tempoyla çalıştığını belirten ünlü oyuncu, şöyle bir itirafta da bulundu: "En son 16 yaşımda annemlerle tatil yaptım, ailemle kampa gitmiştim. Onun dışında her sene çalıştım."Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nün ardından Balıkesir Üniversitesi Turizm Otelcilik İşletmeciliği'ni yarım bırakarak oyunculuk tutkusunun peşinden giden usta oyuncunun İstanbul macerası, TÜRVAK'ın sınavına girip burs kazanmasıyla başlamış. Her zaman çok disiplinli bir oyuncu olmaya özen gösterdiğini belirten Nalçakan, 'Kardeşlerim' dizisinin setinde unutamadığı bir olay yaşadığını söyledi: "Hayatım boyunca disiplinli olmaya çok özen gösterdim. Ekipteki genç arkadaşlarıma da hep bunun öneminden bahsederim.Hayatımda hiçbir yere geç kalmadım. 13 yıldır bu işi yapıyorum. Ne bir oyuna ne de sete geciktim. Ancak 'Kardeşlerim'in çekimlerine başladık. Akşam çok ağrım vardı. Normalde ilaç kullanan biri değilim.Ertesi gün setim var diye bir ilaç aldım. Meğer ilaç uyku yapıyormuş.Sabah 08.00'de sahne çekimim var. Ben uyuyakalmışım.Tam 11.00'de gözümü zor açarak uyandım. Kıymetli yol arkadaşlarımı istemeden de olsa beklettim. Sonra 3 hafta boyunca hepsinden tek tek özür diledim." Sette herkesle çok iyi arkadaş olduğunu belirten Celil Nalçakan, keyifli bir ortamda çalıştıklarını şu sözlerle anlattı: "Çalışmayı çok severim.Hatta evde durduğumda yorulurum.'Kardeşlerim' setinde çok uyumlu çalışıyoruz. Ekip bize muhteşem bir konfor sağlıyor. Sette olmayı çok seviyorum. Çaycısından ışık asistanına kadar hepsiyle arkadaşım. Onlar benim yoldaşım.Bu işi birlikte yapıyoruz. Benim sahnem çekilirken ben ne kadar 'Akif'sem onlar da o kadar 'Akif."Pandemi döneminde evden çıkılmadığı zamanlarda çok zorlandığını belirten Celil Nalçakan, "Hayatımda ilk kez böyle bir durum yaşadım. Hatta ilk başlarda ne yapacağımı şaşırdım. İlk 2 ay öyle geçti. Baktım böyle devam edecek, bari diyet yapmayayım dedim. Tam 19 kilo aldım o süreçte. Sonra 12'sini geri verdim" diyor.