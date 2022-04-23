Yıldız Tilbe’nin sokak köpekleriyle ilgili paylaşımı tepki çekmişti! Mahkeme kararını verdi!

KORUMA KARARI TALEP ETTİ

Yıldız Tilbe, kendisi üzerinden gündem oluşturduklarını, konuyu köpürttüklerini ve kendisine 'cahil kadın, hayvan düşmanı, akıl sağlığı bozuk, sen geber' şeklinde söylemlerde bulunduklarını iddia ederek sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında korunma talebinde bulundu.