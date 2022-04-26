Son Dakika Magazin Haberleri: Eski eşler arasında sular durulmuyor! Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü mahkemede karşı karşıya!

"GÜZEL SENARYO"

Songül Karlı ise ifadesinde, "Dürüst olmak her zaman iyidir. Hiç hoş değil. Söylenenlerin hiç biri doğru değil. İnanılmaz güzel bir hikaye çıkarmışsın. Tebrik ediyorum. Benim burada ne işim var ya ben manyak mıyım? Ben medyaya mal olmuşum.