Teknik direktör Fatih Terim’e hırsızlık şoku

Mağazaya gelen yetkililer BMW marka motosikletin kilidinin kırılarak çalındığını fark edince durum emniyet güçlerine haber verildi. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen emniyet güçleri kasklı 3 şahsın işyerine girerek motoru çaldıklarını belirledi. Hırsızlar motosikleti Kağıthane'de bulunan bir apartmanın bahçesine bıraktıktan 1 saat sonra olay yerine getirdikleri araçla uzaklaştıkları ortaya çıktı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan tespitler sonrası olaya karışan kişilerin H.T. ve M.Ş., olduğunu tespit eden polisler 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Karakolda ifade veren şüpheliler hırsızlık olayıyla bir alakalarının olmadığını ileri sürdü. İfadelerinin ardından İstanbul adliyesine getirilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu motosikletin ünlü teknik adam Fatih Terim tarafından satın alındığı, lüks motosikletin ücretinin ödendiği ancak galeride konsinye olarak bekletildiği ortaya çıktı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin kaçamaklı ifadelerde bulunduğunu belirledi.