Protez tırnak işi caiz mi?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na bu kez Tuba Akarsu adlı izleyici "Hocam güzellik uzmanıyım. Kalıcı makyaj ve protez tırnak yapıyor, buradan para kazanıyorum. Bunun günahı var mı?' diye sordu. "Cevabım sizi üzecek" diyen Nihat Hoca, "Böyle bir şeye doğrudur diyemem, hastalık durumu hariç tabii… Hastalıktan dolayı kaşı, saçı dökülmüş kişiler ayrı" dedi.HATİPOĞLU, sözlerine şöyle devam etti: "Deri altına yapılan kalıcı makyaj abdest veya gusüle engel değil. Fakat Peygamber Efendimiz vücutla bu şekilde oynamayı hoş görmüyor. Protez tırnağın ise hiç kurtarır yanı yok, elinizden geldiğince kaçının! Protez tırnak abdest ve gusüle engeldir. Siz protez işini yapmayın, kalıcı makyajı ise sadece hastalar için yapın."