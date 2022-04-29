Sinemamız büyük bir değerini kaybetti! Agah Özgüç vefat etti

Gazeteci ve sinema tarihçisi Agah Özgüç, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Sinemamıza dair yazdığı kitaplar ve tanık olduğu olaylarla Yeşilçam'ın ansiklopedisi olarak anılan Özgüç'ün vefatını Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu:
Yolun ışıklarla dolu olsun Agah Bey." Özgüç'ün vefatı sinema dünyasında da büyük üzüntü yarattı. 1932 doğumlu Özgüç, 50'li yıllarda edebiyat dergilerine yazılar yazdı.
60'lı yıllarda da gazetecilik yaptı. Daha sonra dönemin sinema magazin dergilerinde ağırlıklı olarak çalışan Özgüç, Türk sinemasına katkıları nedeniyle pek çok kurum tarafından ödüle layık görüldü.