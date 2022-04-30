Nikah gününde şaşırtan telefon!

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. Dizi, Tüm Kişiler'de yüzde 5,82 izlenme oranı ve yüzde 16,20 izlenme payı alarak birinci oldu. 134. bölüm, #YeniBirHayat etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşanları arasında da yer aldı. Bir Zamanlar Çukurova'da; evlilik hazırlıklarını tamamlayan Züleyha ve Hakan'ın nikahı için konak gelin gibi süslendi. Çukurova'nın tüm önde gelenlerini davetli olarak nikahta yerlerini almışken, Lütfiye'nin gecikmesi Züleyha'yı endişelendirdi.Finalde acı acı çalan telefona cevap veren Züleyha, şok edici bir haber aldı.