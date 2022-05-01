Hesaplaşmaya sınır ötesinde devam

Ekranların adından çok bahsettirendizisi'Yalnız Kurt'heyecan dolu14 bölümüyleatv ekranındaizleyiciylebuluştu. Dizi,14 bölüm etiketi#Sınırötesi ile sosyalmedyada ençok konuşulankonuların başındayer aldı.Dizinin 14. bölümünde neler oldu; Sare, Aybars'tan Nizam'ın Viking'i yakalayıp Işid'e teslim edildiğini öğrenir. Viking IŞİD'in elindedir. Nizam Şanver'in oğlunu elinden kaçırmasıyla başarısız bir operasyon gerçekleştirmiştir ama Viking'i IŞİD'e teslim ettiği için mutlu bir şekilde yurda döner ve olan biteni Mira'ya anlatır.Davut Bahadır göz önünde olmasa bile kulübeye mektup bırakarak Altay'a yol göstermeye devam etmektedir. Altay, Sare ile irtibata geçerek onun yaralı bir şekilde Kuzey Irak'ta olduğunu, Viking'in de IŞİD'e esir düştüğünü öğrenir. Bunun üzerine Ahmet'in yanına gidip olanları anlatır. Viking bu operasyona resmi kanallardan gitmemiştir, bu sebeple Ahmet resmi müdahale edemez. Altay da Ahmet'ten kendisini sınırdan geçirmesini istediğini söyler. Altay, Sare ve Viking'i kurtarmak için Kuzey Irak'a gidecektir.