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Giriş Tarihi: 1.5.2022

Hesaplaşmaya sınır ötesinde devam

Hesaplaşmaya sınır ötesinde devam
Ekranların adından çok bahsettiren dizisi 'Yalnız Kurt' heyecan dolu 14 bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Dizi, 14 bölüm etiketi #Sınırötesi ile sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı.
Dizinin 14. bölümünde neler oldu; Sare, Aybars'tan Nizam'ın Viking'i yakalayıp Işid'e teslim edildiğini öğrenir. Viking IŞİD'in elindedir. Nizam Şanver'in oğlunu elinden kaçırmasıyla başarısız bir operasyon gerçekleştirmiştir ama Viking'i IŞİD'e teslim ettiği için mutlu bir şekilde yurda döner ve olan biteni Mira'ya anlatır.
Davut Bahadır göz önünde olmasa bile kulübeye mektup bırakarak Altay'a yol göstermeye devam etmektedir. Altay, Sare ile irtibata geçerek onun yaralı bir şekilde Kuzey Irak'ta olduğunu, Viking'in de IŞİD'e esir düştüğünü öğrenir. Bunun üzerine Ahmet'in yanına gidip olanları anlatır. Viking bu operasyona resmi kanallardan gitmemiştir, bu sebeple Ahmet resmi müdahale edemez. Altay da Ahmet'ten kendisini sınırdan geçirmesini istediğini söyler. Altay, Sare ve Viking'i kurtarmak için Kuzey Irak'a gidecektir.

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Hesaplaşmaya sınır ötesinde devam
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