Tolgahan Sayışman: Kız babası olmak çok farklı bir duygu

Yapımcılık 10 sene öncesinden tasarladığım bir şeydi. 2 sene önce hayata geçirdim. Aynasız Haluk da yapım şirketimin ilk projesi. 12 projem daha var.Çekerken eğlenebileceğim bir iş olsun diye komedi filmiyle çıktık. Pandemi sonrası sinemada çok fazla komedi filmi yok. Bu boşluğu değerlendirmek istedik.Görüntü kalitesine çok dikkat eden biriyim. O yüzden paraya kıydık, son teknoloji kameralarla çalıştık. Niyetimiz filmin devamını çekmek. Komediyi çok seviyorum.Pandemide yoğun bakımda kortizon yüklediler o yüzden çok şiştim ve 15 kilo aldım. Hazır kilo almışken bu rolü de ben oynayayım dedim, teknolojiden de faydalandık. Kostüm giydim, yanaklarıma pamuk koydum. Vücut başka birinin, kafa benim.Erdal Abi ile Elvada Rumeli'de 3 sene beraber çalıştık. Erdal Abi eski bir karavanda kalıyordu. Ben bunu bilmiyordum. 4 gün kendi karavanım gibi kullandım, hiçbir şey söylemedi. Sonra özür diledim. Örnek aldığım bir isimdir. Rol için her şeyi yapar, kafamı kazıtayım dedi hatta Elveda Rumeli'de. Bu filmde varlığı bize büyük güç oldu.Yapımcılar için tiyatrocularla çalışmak eziyet aslında. Çekim takvimi yapıyoruz ama onların oyunu oluyor. Tarihleri ayarlamak beni bitiriyor.Efehan 2 yaş sendromunda, çok yaramaz. Bir de kız kardeş geldi. Bizi inanılmaz yoruyor. Alina'yı ondan nasıl koruyacağımızı şaşırdık. Onu öptüğümü, sarıldığımı görünce hemen zarar vermek istiyor. Kız çocuk başka derlerdi gerçekten öyle. Ancak abisinin yanında sevemiyoruz.Tolgahan'ı (Sayışman) çok severim, oğlum gibidir. Onun bütün birikimini sektöre adaması alkışlanacak bir şey. Yatını katını alır, hayatına bakar ama işini çok seviyor. Kurduğu yapım şirketinden çıkan filmde rol alarak katkıda bulunmak istedim.Filmde dünyada kullanılan son teknoloji kullanıldı. Duygusal aşk rollerinde yer aldı ama Tolgahan'ın komik yönü vardır. Bence komedi filmiyle çıkması çok doğru seçim.Filmde Aynasız lakaplı bir polis müdürünü oynuyorum. Sadece senaryonun sol tarafına yazılanları oynarsan o oynamak olmuyor.Yıllardır başucumdaki televizyondan BBC'yi seyrediyorum. Ufacık bir rolü oynayan biri bile o kadar güzel oynuyor ki. Biz de herkes aynı şekilde üzülüp ağlıyor.Yaptığımız iş iki kalas bir heves, sevmeden yapılmaz. Konservatuvar kadar usta çırak ilişkisi de çok önemli. Oyuncu koçuyla 2 ay çalışmakla olmuyor.Kızım Zeynep işine aşık. 4 yaşında Devlet Opera Balesi'ne birincilikle girdi. En Güzel Parçam adlı kendi yazıp yönettiği oyunda oynuyor. Oyunda buzdolabını seslendiriyorum. Benim oyunum Hoşgeldin Boyacı 8 yıldır devam ediyor.Tolgahan'ı Elveda Rumeli'den beri tanıyorum. O dizide deplasmana çıkmış takım gibiydik.Sahneyi oynadıktan sonra benimle konuşmayan yönetmeni sevmiyorum. Erdal Özyağcılar'a bir şey denmez diye düşünmesinler. Prova yapmayı çok severim. 10 defa yapalım ama motor dendikten sonra 3 kerede çekelim. Çekemezsek patinaj yapıyorum. O yüzden yönetmeni rahatlamak için 'Çok esnek bir oyuncuyum. Gazoz şişesinin içine girer çıkarım' dedim.Küçükkuyu'da 700 yıllık zeytin ağacım var. Orada çok mutluyum.Filmde Efehan karakterinin sansasyonel ilişki yaşamış eski kız arkadaşı Defne rolündeyim. Bunun gibi Aksiyon-komedi türünde daha çok film yapmak gerek.Herkeste iyi görünmekle ilgili bir kaygı başladı. Üzülürken bile iyi görünmeye çalışmak, inandırıcılığı ve samimiyeti öldürüyor.Benim önemli bir müzik geçmişim var. Ablam piyanist, kız kardeşim çello çalıyor. Babam müzik öğretmeni, annem hep şarkı söyler. Konservatuvara girdim. Yurt dışındaki master classlara, iyi orkestralara katıldım.Üniversitede 3. sınıftayken hayatımda bir kırılma noktası oldu Tiyatrocu bir arkadaşım bir dizide oynuyordu. 'Senin gibi bir kız arıyorlar, oynar mısın?' dedi. 'Utanırım' dedim. 'Ben seni çalıştırırım' dedi. O sayede günlük diziye girdim. Sonra oyunculuk eğitimi almaya başladım. Daha sonra bir tiyatroda oynayınca işler değişmeye başladı.Ben moleküler biyoloji ve genetik okudum. Okurken kendimi oraya ait hissetmediğimi fark ettim. Küçüklüğümden beri müziğe ve sahneye ilgiliyim.Ailemden gizli New York Film Akademisi'ne başvurdum. Orada burslu eğitim aldım. Ailem okulu bitirmeden gitme dedi. Sinema- TV yüksek lisansı yaptım. Ayla Algan'dan dersler aldım. 2020'de profesyonel müzik hayatım başladı. Ailem şu an benimle gurur duyuyor. Haziranda yeni şarkı çıkaracağım.Pandemi süreci üreterek geçti. Karaftayım adlı şarkım iyi gidiyor. Yaz başında yeni bir şarkım daha var. Eşim de müzisyen ama ayrı bir kariyeri var.Ajda Pekkan, Ziynet Sali gibi isimlerle uzun süre çalıştım. Müzik eğitimim vardı ama onlarla çalışınca sıfırdan başladım. İkisi de çok büyük okul. Ziynet Hanım'ın vokalistliğini yapmayı bıraktım, şu an benim yapımcım oldu. Her projemde fikrini alırım.Kuruluş Osman dizisindeki maceram 20 bölüm sürdü. Okul gibiydi.2016'da Tayland'daki Mr. Global yarışmasında 60 ülke arasından 'Dünyanın En İyi Fizikli Erkeği' ve 'Maskülen Erkeği' seçildim. Türkiye'de bu ödülü alan ilk kişi benim.Çin, İspanya ve Dubai'de modellik yaptım. İtalya'da katalog çekimim olmuştu. Dünyadaki erkeklere kıyaslandığında Türk erkekleri erkek gibi erkek.