Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman’dan samimi itiraf! ‘Kız babası olmak…’

Pandemide yoğun bakımda kortizon yüklediler o yüzden çok şiştim ve 15 kilo aldım. Hazır kilo almışken bu rolü de ben oynayayım dedim, teknolojiden de faydalandık. Kostüm giydim, yanaklarıma pamuk koydum. Vücut başka birinin, kafa benim.

Erdal Abi ile Elveda Rumeli'de 3 sene beraber çalıştık. Erdal Abi eski bir karavanda kalıyordu. Ben bunu bilmiyordum. 4 gün kendi karavanım gibi kullandım, hiçbir şey söylemedi. Sonra özür diledim. Örnek aldığım bir isimdir. Rol için her şeyi yapar, kafamı kazıtayım dedi hatta Elveda Rumeli'de. Bu filmde varlığı bize büyük güç oldu.