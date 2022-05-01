Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman’dan samimi itiraf! ‘Kız babası olmak…’

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın samimi açıklamalarından satır başları…
Yapımcılık 10 sene öncesinden tasarladığım bir şeydi. 2 sene önce hayata geçirdim. Aynasız Haluk da yapım şirketimin ilk projesi. 12 projem daha var.
Çekerken eğlenebileceğim bir iş olsun diye komedi filmiyle çıktık. Pandemi sonrası sinemada çok fazla komedi filmi yok. Bu boşluğu değerlendirmek istedik.
Görüntü kalitesine çok dikkat eden biriyim. O yüzden paraya kıydık, son teknoloji kameralarla çalıştık. Niyetimiz filmin devamını çekmek. Komediyi çok seviyorum.
Pandemide yoğun bakımda kortizon yüklediler o yüzden çok şiştim ve 15 kilo aldım. Hazır kilo almışken bu rolü de ben oynayayım dedim, teknolojiden de faydalandık. Kostüm giydim, yanaklarıma pamuk koydum. Vücut başka birinin, kafa benim.
Erdal Abi ile Elveda Rumeli'de 3 sene beraber çalıştık. Erdal Abi eski bir karavanda kalıyordu. Ben bunu bilmiyordum. 4 gün kendi karavanım gibi kullandım, hiçbir şey söylemedi. Sonra özür diledim. Örnek aldığım bir isimdir. Rol için her şeyi yapar, kafamı kazıtayım dedi hatta Elveda Rumeli'de. Bu filmde varlığı bize büyük güç oldu.
Yapımcılar için tiyatrocularla çalışmak eziyet aslında. Çekim takvimi yapıyoruz ama onların oyunu oluyor. Tarihleri ayarlamak beni bitiriyor.
Efehan 2 yaş sendromunda, çok yaramaz. Bir de kız kardeş geldi. Bizi inanılmaz yoruyor. Alina'yı ondan nasıl koruyacağımızı şaşırdık. Onu öptüğümü, sarıldığımı görünce hemen zarar vermek istiyor. Kız çocuk başka derlerdi gerçekten öyle. Ancak abisinin yanında sevemiyoruz.