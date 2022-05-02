9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’dan kalabalık aileyle bayram yorumu: Pahalıya patlıyor ama olsun!

Eğitimleriyle siz mi ilgileniyorsunuz?

Sadece eğitimleri değil, her şeyleriyle ilgileniyorum. Çocuklarımın eğitimlerine çok önem veriyorum. Muhakkak en az bir üniversite okuyup, yüksek lisans yapmaları tek arzum. Okullarını en iyi şekilde bitirsinler de istedikleri işi yaparlar.

Bayram size ne ifade ediyor? Bayramları geleneksel bir şekilde kutluyor musunuz? Büyüklerinizi ziyaret edip telefonla arar mısınız?

Bayram benim için maneviyatı, birliği, beraberliği, ailenin tüm fertlerinin bir arada olduğu, küslüklerin bittiği günü ifade ediyor. Ben gelenek ve göreneklerine önem veren bir aileden geliyorum. Bunu sürdürmek de benim en önemli görevim.

Bayramın ilk günü sizin için nasıl geçer?

Gün bayram namazıyla başlar bizim için. Evlatlarımla erkenden kalkıp namazımızı kılarız. O esnada evde sofra hazır olur. Malum kalabalığız. Büyük bir sofrada bir arada yemek yemenin duygusu başkadır. Daha sonra otelime geçer, çalışanlarımla ve dostlarımla bayramlaşırım.