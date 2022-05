9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’dan kalabalık aileyle bayram yorumu: Pahalıya patlıyor ama olsun!

TEK ARZUM VATANA MİLLETE HAYIRLI EVLATLAR YETİŞTİRMEK



Kalabalık bir aileniz var. Hiç çocuklarınız için gelecek kaygısı yaşadığınız oluyor mu?

Elhamdülillah olmuyor. Yıllar boyunca sadece ama sadece ailem için çalıştım, çabaladım. Şu an birçok şirketim var. Her ne kadar 9 evlat sahibi bir insan olsam da onların geleceği için her zemini hazırladım. Tabii onlardan tek isteğim tuğla üzerine tuğla koyabilmeleri. Ben insanlara iş, ekmek kapısı olabildikçe mutlu olan bir insanım. 700'ü aşkın kader birliği ettiğim insan var. Dilerim ki işlerin tam anlamıyla başına evlatlarım geçtiğinde bu 700'lük sayı 7 bin olsun. Geleceğe vatanına, milletine hayrı dokunacak bir nesil bırakmak tek arzum.



EVDE SON SÖZÜ BEN SÖYLERIM



Çocuklarınızla iletişiminiz nasıl? Sizden çekinirler mi?

Onlarla yeri gelir eğlenir, yeri gelir birlikte çok güzel zaman geçiririz. Onlar benim istemeyeceğim bir şeyi gözlerimden dahi anlarlar. Her ne kadar arkadaş gibi olsak da baba kavramı onlar için başkadır. Babanın üstüne söz söylemezler.