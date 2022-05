Çok çocuklu bir hayat istiyorum

Atv dizisi 'Hakim'de 'Komiser Ayşe' rolüyle ekrana gelen Burcu Kara ile hem diziyi hem kariyerini konuştuk. Bayramı memleketi İznik'te eşi Fırat Parlak ve oğulları Ali ile köy evinde geçiren güzel oyuncu, röportajında eski bayramlara olan özlemini de anlattı.Çok sebebi var. Her oyuncu bu kadroda olmak ister bence. İşin orijinal formatının büyük hayranıydım. Burada da yapılacağını duyunca menajerime rica ettim yönetmenlerle görüşmek için. Ben duyduğumda baya yol alınmıştı projede ama istediğim rol boştaydı ve karşılıklı beraber çalışmak istedik.Uyarlamalar hep zor oluyor. Çünkü bizim dizi dakikalarımız onlarınkinin bazen üç, bazen dört katı. Bu kadar süren bir senaryoyu akıcı kılmak ve ayakta tutmak zor tabii. Ama her gün daha iyi ve zengin olması için çalışılıyor.Mutlaka izlerim. Yoksa karakter bende nasıl durdu ne eksik ne fazla göremem. Çok duygusalım ve çok bağlanıyorum oynadığım karaktere, o yüzden onu her hafta daha iyi tanıyıp büyütmeye çalışıyorum.Çok gülüyorum. Girdiğim her yerde, her dükkanda 'Ayşe Komiser hoş geldin' diyorlar. Sosyal medyada Ayşe komiserim diye başlayan cümleler kuruyorlar. Çok inandırıcı ve samimi bulmuşlar. Ne mutlu bana.Seda Akman'la çalışmıştım, çok sevdiğim biri. Ama onun dışında herkes ilk. Çok beğendiğim oyuncularla dolu cast. Herkese de rolü çok yakıştı. Zaten Uğur (Yücel) ve Erdal (Beşikçioğlu) abiyi hayranlıkla izliyorum. İlk sahnemizde Erdal Abi'yi izlemekten lafımı unutmuştum.Çekim yaptığımız Beykoz Emniyeti'ndeki kadın komiserlerle görüştüm, gözlemledim. Kostüm ve sanat ekibiyle çalıştık. Erdal abiyle konuştum çok. Her gün de konuşuyorum. Büyük şans.Bir istihbaratçıyı oynadımama sahada değildi.Operasyon yönetiyordu. Ama'Ayşe' ölümle burun buruna sürekli.Evet gizemli. Özellikle gönül işleri.Sadece işiyle ortada şu an. Geridenapıyor, evde nasıl, ne düşünür nehisseder bilmiyoruz. Ama haksızlıklamücadelesi ve vicdanı onu çok sıkıntılıdurumlara sokacak.Evet. Hep böyle şeyler oynadımama bu rolde bunların hiç birini görmedikhenüz. Ayşe'nin de derdi tasasıvar ama onu hiç melankolik göremeyeceğizçünkü böyle olmak gibibir şansı yok mesleğinden ötürü. Gözyaşınısilip devam eder yani arkasınabakmaz. Net ve kararlı.İşte bu tanımlamaların dışındabirine hayat vermek istedim hep.Yani bambaşka bir karakterle empatikurmak, başka bir psikolojiye girmek istedim. Hep aynı tarz karakterleri oynamak bir süre sonra zevk vermemeye başlıyor. Bu yüzden tiyatroda hep komedi oynamak istiyorum mesela. Kötü karakterlere de kendi içinde bir haklı sebep ya da bir enteresanlık kattığında onu da sevdirip fenomen yapabilirsin.Hiç korkutucu değil dehayat zor ve çok hızlı. Aslındaçok isterim ama yıllar geçip gidiyordüşünürken. Yoksa hep çok çocuklubir hayatım olsun istemiştim. Amabazı şeyler kısmet işte.Son yıllarda doğaya iyice bağlanmam,mümkün olduğu kadar kimyasaldanuzak bir yaşam tarzı benimsemem,pandemiyle birlikte dahada desteklendi. Bu yolda her konudaokuyup, araştırıp, inceleyen birioldum. Sonra doğayı en çok tekstilatıklarının kirlettiği bu düzendedoğaya da ve insan sağlığına dahiç zarar vermeyen, tamamen meyvekabukları ve çiçek yapraklarıylaboyanan bir kumaşla tanıştım. Bunuözellikle bağışıklığı olmayan yenidoğan bebekler için faydalıhale getirmek istedim. İkiyıldır çalışıyorum bununiçin. Şimdi gül yapraklarıylaboyanan bir tulumgiyebiliyor bebekler. Baştansona organik zincirikırılmayan, zararlıkimyasal içermeyen 0-5yaş bir çocuk koleksiyonuyaptım bu kumaşlarla.Üretim hacmini büyütüp buzararsız giysi sürecimi yurt dışınada yaymak, daha çok anne ve çocuğaulaşmak istiyorum.Aslında yaşıma ve kiloma pekkimse inanmaz. İkisini de göstermediğimiçok duyarım. Deli gibi kendimebakmıyorum ama mümkün olduğukadar sağlıklı yaşamaya çalıştığımısöyleyebilirim. Belki sürekli güneşkoruması kullanmam, temiz bir ciltlegezmem, hep zeytinyağı yemem,hep doğada olmaya çalışmam, kimyasaliçerikli her şeyden uzak durmayaçalışmam gibi şeyler mutlaka etkilidirdiye düşünüyorum. Arkadaşlarımlakıyasladığımda bu farkı görüyorummesela.Biz eşim Fırat'la orada olmaktançok mutlu olduk. Zaten hiç AVMinsanı değiliz. Buradayken de haftasonları hep ormana, parka falan giden insanlarız. Fırat orayı ve insanlarını çok sevince daha sık gider olduk. Sonra toprakla uğraşmaya başladık. Bu bizi daha da bağladı oraya. Bu sefer dedemin çöken evini onarma fikri ortaya çıktı. Onunla uğraşmaya başlayınca maddi manevi iyice bağlanmış olduk oradaki akışa. Şimdi evin içini döşemekle ve bahçesini yapmakla uğraşıyoruz. Üç yıldır sebze meyve yetiştiriyoruz. Bir sürü meyve ağacı diktik. Kendimize öyle bir hayat kurduk.Maalesef işin reytinglerle ölçüldüğübir ortamda çalışmaya çalışmakçok yıpratıcı. Ben buna rağmenhep kalbimin sesini dinledim.Hiç hırslı, ihtiraslı biri olmadım.Hep ekranda olmayı seçmedim. Hepsevdiğim insanlarla olmayı onlarınbulunduğu projeleri seçmeye çalıştım.Ciddi talihsizliklerim ve kötüdönemlerim oldu özel hayatımdabeni aşağı çeken. Ama hiç isyankarolmadım, hep önüme bakıp devamettim. Geldiğim noktada sevilen,sayılan, güven duyulan bir ismimvar çok şükür. Kendi içimde de, özelhayatımda da huzurluyum. Bununbozulmasını istemem. İstediğimişlerin içinde olmak istiyorum, aceleetmeyeceğim bundan sonra da.Bayramlara sadece dinlenmekolarak görmüyorum. Öylebakanları da yargılamıyorum,hayat çok zor, çok meşakkatli vemasraflı. Herkes birbirini arayıp,sorduğu, saygı duyduğu sürecekendine ne iyi gelirse onu yapsın.Sadece büyükleri ihmal etmemekgerekir noktasındayım.Biz ailemle köydeki evdetoplanacağız. Çok heyecanlıyım.Evi ancak yerleştiririz bu seferherhalde. Fide alıp dikeceğiz.Uzun ve neşeli yemek sofraları,herkes sağlıklı ve yüzler gülüyor.Tek isteğim bu.Evet bayram kavramını Ali'yehep söylüyoruz, anlatıyoruz.Güzel giyinmesini, büyükleriniaramasını, beraber olmayı aşılıyoruz.O da mutlu genelde busüreçten.Çocukluğumdaki her şey okadar güzeldi ki... Keşke herkesve her şey öyle kalsaydı tabii.Ama yıllar ve teknoloji çok şeyideğiştirdi. Mümkün olduğukadar mekanikleşmeden hayatıyaşamaya çalışıyoruz. Amasonraki nesil ne olur, gerçektenbilemiyorum.Genelde böyleydim. Amaannelik ve olgunlaşıp araştırmacıolmak beni doğaya vedoğala daha da bağladı. TabiiAli de doğayı, hayvanları ağaçları,çiçekleri sevsin diye uğraşıyoruz.Her şeyin kıymetiniöğretmeye, anlatmaya çalışıyoruz.Ama karakter özelliklerinasıl olacak tabii bilemiyoruz.Umarım merhametli vesevgi dolu bir insan olur.O pek karışmaz böyle şeylere.Bana da bu konulardagüveniyor. Abartıdan, sağlıksızolan her şeyden kaçtığımıbilir. Yemeğin yağında dayaptığım makyajda da sadeyimdirben, ruhum öyle. Amabu kimseyi rahatsız eden birdurum değil tam tersi tümahalinin sağlığına hizmet edenbir durum aslında. Eşimin deoğlumun da şampuanındanvitaminine, yediğinden giydiğineher konuyla uğraşmayaçalışıyorum ben de çoğu anneve eş gibi.Çok zor bir karar. Ben de çok ortada kalırdım herhalde. Bu bir talihsizlik, kötü bir kader aslında. Ölen çocuğun babasının azılı bir mafya olması durumu. Ben de teslim etmemeye çalışırdım herhalde öldürüleceğini bile bile. Ama bu kadar mücadele edebilir miydim bilemiyorum.Bence yaşla çok ilgili. Bazen yaşla da olmuyor, durulmuyor insan ama ben duruldum neyse ki. Yoksa her şeye yetişmeye, mükemmel olmaya herkese yaranmaya imkan yok. Sen ne yaparsan yap çünkü senin karşındaki iyiyse iyi, kötü niyetliyse kötü. Seninle ilgili değil her yaşadığın. Doğru yap, dürüst ol, vicdanın rahatsa gerisi boş her konuda bence.Hep vicdan. Bir tek vicdan uyutmaz beni.