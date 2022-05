Hayalimden daha güzel bir ailem var

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı'yla pandemiden hemen önce aldığı ve evlere kapandığımız o salgın dönemini geçirdiği Çatalca'daki çiftliğinde bir araya geldik. Çağrı'yla eski bayramları, çocukluk anılarını yad ederken, eşi Ebru Hanım'la olan 26 yıllık beraberliğinin sırını da konuştuk. Sohbetimize Çağrı'nın eşi Ebru Hanım, oğulları Eser ile Nefes ve köpekleri Titi de eşlik etti.Küçük yaştan itibaren babamın orkestrasında kemancı olarak yerimi almıştım. Bazen bayram gününe denk gelen işler olurdu. Ben hiçbir zaman bayrama denk gelen bu işlere gitmek istemezdim. Bayramı arkadaşlarımla geçirmek isterdim. Ancak ısrarlar uzayınca gitmek zorunda kalırdım. O gün en mutsuz günüm olurdu.Olurdu ancak maddi durumumuz elverişli olmadığı için istediğimiz her şeye hemen sahip olamazdık. Bu nedenle çok küçük yaştan itibaren kendi ihtiyaçlarımı karşılayabilmek için çalışmaya başladım. Pazarda limon sattım, ayakkabı boyadım, müzisyen olarak halk oyunları ekiplerine eşlik ettim, çay günü gibi pek çok ortamda müzik yaptım.Bizler gün geçtikçe geçmişe daha fazla özlem duyuyoruz. Manevi değerlerin kıymetini daha iyi anlıyoruz. Günümüz teknolojilerinin sunduğu sanal yoğunluk, yaşlı-genç demeden hepimizi içine aldı. İnsanlar yanında canlı olarak bulunanlara bile neredeyse sanal dünyadan cevap verir hale geldi. Yüz yüze bakan insan sayısı gün geçtikçe azalıyor. Değerler bu tür ortamlar sebebiyle hatırlanmayacak hale geliyor. İnsanların gerçek ortamdan kopup sanal ortamda sosyalleşmesi, değerleri buradan yaşama arzusu, insani bağları zayıflatıyor. Yalnızlaşan insanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Manevi doyumu kaybedenler psikolojik sorunlarla mücadele ediyor. Bizi biz yapan değerlerin korunması, yaşatılması ve öğretilmesi önemli. Değerler insanı güçlü ve mutlu kılar. Kökleri zayıflayan ağaç, kurur ve yok olur. Bizler gençlerin köklerini sağlam tutmalıyız.Eser ve Nefes, bu günlerin farkında. Tıpkı benim çocukluğumda yaşadığım heyecanı onlarda da görüyorum. Bu halleri bize mutluluk veriyor.Allah'ıma hep şükrederim. Eşim ve yavrularım aldığım nefesimdir. Onların hayatımdaki varlığı Yaradan'ın verdiği en büyük servettir. Aile olmak, olabilmek, birlikte her şeyi paylaşabilmek, mutlu olabilmek her şeyden önce gelir. Bana göre yaşamak aile olmaktır. Hayalini kurduğumdan daha güzel bir ailem var.Biz Ebru ile tanıştığımızda 20 yaşındaydık. Sakallarım yeni çıkıyordu. Birlikte yaş aldık, hem çok güzel hem de çok çetrefilli yolları beraber yürüdük. Hâlâ da öyle, birbirimizin fikrini almadan adım atmayız. Uzun ve mutlu evliliklerin sırrı aşktan da öte bir şeye dayanıyor. Sıkı iki dost olabilmek, hayatı paylaşırken bundan keyif alabilmek ama bir yandan da birbirinizin kimliğine, farklılıklarına saygı duymaktan geçiyor. En sevdiğim kankam eşimdir diyebilirim yani.Serkan çok iyi bir aile babasıdır. Çevresinde de örnek baba, örnek eş olarak gösterilir. En çok sinirlendiği şey ise anlaşılamamaktır. Hızlı düşünür, önsezileri kuvvetlidir, hızlı ama genellikle doğru sonuca varır ve eğer siz bu hıza yetişemeyip onu algılayamazsanız çok sinirlenir. Bu durumlarda zor bir eşe dönüşebiliyor ama onu iyi tanıdığım için zorlanmıyorum. Böyle düşünüyorsa bir bildiği vardır deyip uyum sağlıyorum.Evde en çok çocukların sözü geçiyor. Ebru ve benim aramdaki fikir uyuşmazlıklarını soruyorsanız, ikimiz de neden böyle düşündüğümüzü anlatıyoruz, bu konuşmalardan mantıklı olanları ayıklayıp birlikte bir sonuca varıyoruz. Ego ve güç savaşı yok yani ilişkimizde. İş bölümüne gelince ise anne şunu yapar, baba bunu yapar gibi bir şey hiç olmadı bizde. Ya her şeyi birlikte yaparız ya da o an kim müsaitse ve ne yapılması gerekiyorsa o kişi onu yapar. Ama genelde ben daha yoğun çalıştığımdan yük tabii ki daha çok Ebru'da. Boş zamanlarımda bunu telafi edip onu dinlendirmeye çalışıyorum.Çocukluğumun en mutlu günü bayramlardır. Heyecan arife günü itibarıyla başlardı. Yeni kıyafetler alınır, bayram alışverişi yapılırdı. O tatlı telaş ve hazırlık çok hoşuma giderdi. Kardeşlerimle o gece heyecandan zor uyurduk. Kıyafetlerimizi akşamdan hazırlayıp başucumuza koyardık. Sabah erken kalkar babamla bayram namazına giderdik. Eve gelince bayram sofrasına otururduk. Benim 3 kişilik bir saz ekibim vardı. Arkadaşlarımla tanıdık tanımadık tüm evleri enstrümanlarımızı çalarak dolaşırdık. Topladığımız harçlıklarla bayramı doyasıya yaşardık. Eski yıllarda şehrimizde panayır kurulurdu. Biz harçlıklarımızı burada harcardık. Çarpışan arabalar en büyük eğlencemizdi. Atari salonlarında uzunca vakit geçirdik.