Haberler Günaydın Haberleri Ferrari, Justin Bieber’e araç satmak istemiyor! Ferrari, dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber’i kara listeye aldı!
Giriş Tarihi: 5.5.2022 22:36 Son Güncelleme: 5.5.2022 22:54

Ferrari, Justin Bieber’e araç satmak istemiyor! Ferrari, dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber’i kara listeye aldı!

Ferrari, Justin Bieber’e araç satmak istemiyor! Ferrari, dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber’i kara listeye aldı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ve lüks otomobil markası Ferrari karşı karşıya geldi. Justin Bieber’ın 2016 yılında satın alıp aracını boyattığı ortaya çıkınca otomobil markası Ferrari, ünlü şarkıcıyı kara listeye aldı. İşte ayrıntılar…

Dünyaca ünlü lüks otomobil markası Ferrari, yeni hamlesiyle herkesi şaşırttı. Ferrari, bazı ünlüleri kara listeye aldı. Bu isimlerin başında ise ünlü şarkıcı Justin Bieber yer aldı.

JUSTİN BİEBER'A ARAÇ SATMAK İSTEMİYORLAR!

Bazı ünlüleri kara listeye alan Ferrari, Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber'e araba satmak istemiyor.

'ARACIN BOYANMASI KABUL EDİLEMEZ'

Ferrari, markanın prestiji ve değerini korumak için belli kurallar getirmesiyle biliniyor. Ünlü marka, Bieber'ın 2016 yılında aracını boyamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

KARA LİSTEYE ALINDI

Marka ayrıca ünlü şarkıcının "aracı açık artırmaya çıkarma" engelini de aştığı da ifade ederek Bieber'ı kara listeye aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ferrari, Justin Bieber’e araç satmak istemiyor! Ferrari, dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber’i kara listeye aldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA