Ferrari, Justin Bieber’e araç satmak istemiyor! Ferrari, dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber’i kara listeye aldı!

Dünyaca ünlü lüks otomobil markası Ferrari, yeni hamlesiyle herkesi şaşırttı. Ferrari, bazı ünlüleri kara listeye aldı. Bu isimlerin başında ise ünlü şarkıcı Justin Bieber yer aldı.
JUSTİN BİEBER'A ARAÇ SATMAK İSTEMİYORLAR!
Bazı ünlüleri kara listeye alan Ferrari, Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber'e araba satmak istemiyor.
'ARACIN BOYANMASI KABUL EDİLEMEZ'
Ferrari, markanın prestiji ve değerini korumak için belli kurallar getirmesiyle biliniyor. Ünlü marka, Bieber'ın 2016 yılında aracını boyamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.