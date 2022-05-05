‘Kızımın adını ben koydum, oğlumun ismini babasına bıraktım’

Türk pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey, bayramın ikinci gününde Kıbrıs'ta sahneye çıktı. 6 aylık hamile olan ve ikinci kez anne olmaya hazırlanan Özbey, repertuvarıyla misafirlere güzel bir gece yaşattı.Geçtiğimiz sene kızı Elif Özüm'ü kucağına alan Özbey, "Seyircilerimiz için güzel bir konser hazırladık, umarım onlar da keyif alır. Önceki bayramda Elif çok küçüktü. Ne olduğunu çok anlayamadık. Bu bayramda aklım onda kaldı. Babaannesine bıraktık. Yorulmasını istemedik" dedi.İkinci bebeğin isminin henüz belli olmadığını belirten Özbey, "İsim için seçenekler var mı?" sorusunu da "Kızın adını ben koydum, oğlanın adını Kenan'a bıraktım. O da şu anda biraz kararsız" diyerek cevapladı.