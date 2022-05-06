Haberler Günaydın Haberleri Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan o sözleri mahkemeye taşıdı! Hakaret bombardımanı için harekete geçti!
Giriş Tarihi: 6.5.2022 11:01 Son Güncelleme: 6.5.2022 11:03

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan o sözleri mahkemeye taşıdı! Hakaret bombardımanı için harekete geçti!

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan o sözleri mahkemeye taşıdı! Hakaret bombardımanı için harekete geçti!

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan sosyal medyada bir vatandaşın kendi fotoğrafını kullanarak ağır hakaretler içeren sözlerle yaptığı paylaşımı yargıya taşıdı. Fotoğrafının kullanılarak, ‘A... Y...ğı’ şeklinde hakarete uğradığını belirten ünlü şarkıcı şüphelinin cezalandırılmasını talep etti. Şikayet üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan sosyal medyada bir vatandaşın kendi fotoğrafını kullanarak ağır hakaretler içeren sözlerle yaptığı paylaşımı yargıya taşıdı. Sosyal medya platformu olan Twitter üzerinden bir kullanıcı şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın fotoğrafını paylaşarak ağır hakaretlerde bulundu. Paylaşımların yayılması üzerine ünlü şarkıcı avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İzzet Yıldızhan'ın avukatı tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde Twitter adlı sosyal medya platformunda hakan isimli kullanıcının fotoğrafının bulunduğun içeriği paylaşarak, 'a.. y..ğı' şeklinde paylaşımda bulunduğu anlatıldı. Ardından söz konusu paylaşımın farklı sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılarak yayılmaya başladığını ve kamuoyunda rencide edilmeye başladığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu sosyal medya kullanıcılarının İzzet Yıldızhan'ın onur, şeref ve haysiyetini hedef aldığı anlatılan dilekçede şüphelilerin savcılık makamınca tespit edilerek cezalandırılmaları talep edildi. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan o sözleri mahkemeye taşıdı! Hakaret bombardımanı için harekete geçti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA