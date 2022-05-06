Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan o sözleri mahkemeye taşıdı! Hakaret bombardımanı için harekete geçti!

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan sosyal medyada bir vatandaşın kendi fotoğrafını kullanarak ağır hakaretler içeren sözlerle yaptığı paylaşımı yargıya taşıdı. Sosyal medya platformu olan Twitter üzerinden bir kullanıcı şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın fotoğrafını paylaşarak ağır hakaretlerde bulundu. Paylaşımların yayılması üzerine ünlü şarkıcı avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.
KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM İÇİN HAREKETE GEÇTİ
İzzet Yıldızhan'ın avukatı tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde Twitter adlı sosyal medya platformunda hakan isimli kullanıcının fotoğrafının bulunduğun içeriği paylaşarak, 'a.. y..ğı' şeklinde paylaşımda bulunduğu anlatıldı. Ardından söz konusu paylaşımın farklı sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılarak yayılmaya başladığını ve kamuoyunda rencide edilmeye başladığı belirtildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Söz konusu sosyal medya kullanıcılarının İzzet Yıldızhan'ın onur, şeref ve haysiyetini hedef aldığı anlatılan dilekçede şüphelilerin savcılık makamınca tespit edilerek cezalandırılmaları talep edildi. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.