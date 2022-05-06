Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan o sözleri mahkemeye taşıdı! Hakaret bombardımanı için harekete geçti!

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan sosyal medyada bir vatandaşın kendi fotoğrafını kullanarak ağır hakaretler içeren sözlerle yaptığı paylaşımı yargıya taşıdı. Sosyal medya platformu olan Twitter üzerinden bir kullanıcı şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın fotoğrafını paylaşarak ağır hakaretlerde bulundu. Paylaşımların yayılması üzerine ünlü şarkıcı avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.