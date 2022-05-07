Mavi tik mücadelesi

Selen Görgüzel, Hamdi Alkan'dan boşanınca Instagram'da kullandığı eşine ait Alkan soyadını hesabından kaldırmak istedi. Ancak hesabı mavi tik'li olduğu için isim üzerinde değişiklik yapmasına izin verilmedi. Eğer ismini değiştirirse mavi tik özelliğini kaybedeceğini öğrenen oyuncu, Instagram'a e-mail atarak soyadı için çözüm üretmelerini istedi. Görgüzel, etkileşimi, profili, takipçi sayısı yüksek hesap olduğu için hesabını kapatmak istemiyor. Bu durum boşanan birçok kadın için de sorun teşkil ediyor.