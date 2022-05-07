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Giriş Tarihi: 7.5.2022

Mavi tik mücadelesi

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Mavi tik mücadelesi
Selen Görgüzel, Hamdi Alkan'dan boşanınca Instagram'da kullandığı eşine ait Alkan soyadını hesabından kaldırmak istedi. Ancak hesabı mavi tik'li olduğu için isim üzerinde değişiklik yapmasına izin verilmedi. Eğer ismini değiştirirse mavi tik özelliğini kaybedeceğini öğrenen oyuncu, Instagram'a e-mail atarak soyadı için çözüm üretmelerini istedi. Görgüzel, etkileşimi, profili, takipçi sayısı yüksek hesap olduğu için hesabını kapatmak istemiyor. Bu durum boşanan birçok kadın için de sorun teşkil ediyor.
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Mavi tik mücadelesi
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