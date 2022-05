Rap’çi Sefo: ‘Rahata kavuşmam uzun sürdü’

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Sefo, 'Bilmem mi?' adlı şarkısıyla genç nesli yakalamayı başardı. Üniversite sonrasında İstanbul'a gelen Sefo, birkaç sene müzik kariyeri açısından mücadele ettiğini anlattı: "1-2 sene üretim anlamında vasat geçti. 2019 sonlarına doğru 'Derdi ne?' parçam viral oldu. O şarkının yayılması, beğenilmesi beni biraz daha işin içine çekti, ilk klip şarkımdı."İlk kaydını 2014 yılında yaptığını söyleyen ünlü rap'çi, "Bunun için çalıştım, düşündüm, planladım. Yaptığım işi imkanlar dahilinde iyi yapmaya çalıştım. Ben üzerime düşeni yaptım, dinleyenlerin hoşuna gitti. Üretmek ve yayınlamak için maddi-manevi imkanlarının olması gerek. Benim kendime bu imkanları sağlamam, rahatlığa kavuşmam biraz uzun sürdü fakat insana her şeyi o süreç öğretiyor. O yüzden gereken emeği göstermek, peşinden koşmak, düşünmek ve planlamak gerekiyor" dedi.Şarkılarını yazarken geçtiği süreci anlayan müzisyen, "Tam dönüm noktası demek istemiyorum ama hayatıma yön veren, iz bırakan şeyler oldu. İlk hissettiğim 'Derdi ne?' şarkısıydı. 'Bilmem mi?' ile ise bunu daha güçlü hissettim diyebilirim" dedi. Sefo, konseri sırasında başından geçen ilginç olayları da şöyle anlattı: "Bodrum konserinde heyecanlı seyirciler sahneye atlamıştı. İki üç gencin geldiğini gördüm, bekledim. Fotoğraf çektirip gideceklerdi. O sıra arkasından tüm ön koltukların sahneye geldiğini gördüm ve kulise doğru tatlı bir kaçış oldu benim için. Konser sonrasında imkanımız oldukça fotoğraf çekimi yapıyoruz. Onların heyecanını da anlayabiliyorum."Takıntıları olduğunu belirten şarkıcı, "Aslında çok saçma takıntılarım var. Mesela kaldırımda yürürken bazı çizgilere basmamaya çalışırım. Uçağa binerken kokpite doğru bakıyorum, pilotun kendisini görmek istiyorum ama henüz tam delirmedim" diye konuştu.Ailesinin her zaman en büyük destekçisi olduğunu söyleyen Sefo, "Başarımın ardından pek bir şey değişmedi açıkçası. Ailem hep destekçim. Onlar da insanların şarkılarıma olan ilgisinden mutlular ama bir yandan hâlâ kaygıları vardır elbette. Ebeveynlerin çocukları hakkında kaygılarını doğal buluyorum" dedi. Geniş bir dinleyici kitlesi olduğunun altını çizen rap'çi, "Her yaştan dinleyiciye sahip olmak, onlarla buluşmak beni gururlandırıyor" diye konuştu.